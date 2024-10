Variazione di bilancio a Taggia: 65mila euro per l'assessorato al Turismo, la minoranza "Bruciati già 200mila euro: risorse tolte ai servizi sociali"

Il consiglio comunale di Taggia si è acceso sul tema della quinta variazione di bilancio, con la minoranza che ha messo sotto la lente di ingrandimento i 65mila euro destinati all’assessorato al Turismo. Il consigliere di minoranza Giuseppe Federico ha contestato apertamente la gestione delle risorse, sostenendo che i fondi per il turismo siano stati utilizzati in modo non ottimale e sacrificando altri settori, come ad esempio l'assessorato ai servizi sociali. Un tema delicato, che però ha visto l'amministrazione comunale uscire compatta dal dibattito.

In particolare, Federico ha criticato la richiesta di ulteriori 65mila euro da parte dell’assessorato al Turismo, dichiarando che l’assessore sarebbe rimasto quasi senza fondi, con soli 4mila euro disponibili per le luminarie natalizie. Il consigliere ha espresso dubbi sulla programmazione delle spese, sottolineando che "circa 200mila euro sono stati spesi in soli due mesi estivi" e che questa gestione richiederebbe "sacrifici da parte di altri assessorati," come i servizi sociali, che hanno visto un ridimensionamento dei fondi. Federico ha poi affermato che, invece di promuovere solo "manifestazioni estive, l’assessorato dovrebbe concentrarsi su una programmazione turistica più a lungo termine, che promuova uno sviluppo duraturo per il paese. Il turismo non sono solo manifestazioni. Bisogna cercare altre idee,” ha concluso.

All'accusa, l’assessore al Turismo Barbara Dumarte ha risposto difendendo il lavoro svolto, sostenendo che "ogni anno il Comune cresce" grazie agli eventi organizzati, pur dovendo affrontare imprevisti e cogliere opportunità improvvise. Dumarte ha espresso disappunto per le parole della minoranza, che ha descritto come una mancanza di riconoscimento per gli sforzi fatti: “Mi aspettavo dei complimenti per tutto ciò che abbiamo fatto, invece mi sono sentita definire insensibile e incompetente.” L’assessore ha inoltre rivendicato l'impegno nella programmazione e la sicurezza degli eventi estivi, aggiungendo che, durante ogni serata, ha personalmente supervisionato lo svolgimento delle attività, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Proprio sul tema della sicurezza si è inserito il capogruppo Gabriele Cascino: “Io mi fido della sua parola, ma quello che abbiamo detto è che occorre prevedere eventuali situazioni di rischio. Gli eventi con pubblico di almeno 200 persone richiedono prevenzione: abbiamo visto che qualche professionista, incaricato di pubblico servizio, ha assicurato che erano tutti seduti, ma non era così".

Le precisazioni del sindaco Mario Conio sul tema del bilancio e la replica di Negroni (assessore ai servizi sociali)

Il sindaco Mario Conio ha preso la parola per chiarire la gestione del bilancio: “Quando facciamo il bilancio previsionale, c'è grande collaborazione. Le previsioni dell’assessore non sono sbagliate; è il sindaco che chiede sacrifici per sostenere altre priorità, come le fasce deboli. Barbara Dumarte non ha mai errato nelle stime: è una scelta di squadra e mi assumo la responsabilità. Fortunatamente sono stati trovati fondi aggiuntivi, altrimenti alcune variazioni non sarebbero state possibili”.

Anche l'assessore ai servizi sociali Negroni ha replicato alle parole della minoranza, ribadendo il controllo sui fondi disponibili: “Sono molto attento a queste questioni. Con gli uffici, abbiamo verificato che, per ora, certe somme non sono necessarie, anche se potremmo averne bisogno più avanti. Ribadisco che tra di noi c'è molta collaborazione”.