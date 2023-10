Sanremo: oggi pomeriggio il Presidente Toti in comune, stasera cena elettorale con i fedelissimi

Oggi pomeriggio il Presidente della Regione, Giovanni Toti, sarà a Sanremo per la presentazione delle novità in ambito sanitario territoriale e in merito alla progettazione territoriale, oltre al sopralluogo al Mercato dei Fiori di Valle Armea (dopo il rinvio di venerdì scorso per l'allerta meteo).

Ma, oltre al doppio incontro istituzionale del pomeriggio, in serata sembra sia stata organizzata una cena in un ristorante del centro, che riunirà i maggiori esponenti della ‘Lista Toti’, anche in funzione delle prossime elezioni Amministrative, fissate per il prossimo giugno nella città dei fiori.

L’incontro, oltre a Toti (che nelle scorse ora si è iscritto ufficialmente alla ‘Lista Toti') dovrebbe vedere a cena i sindaci di Taggia (Mario Conio) e Santo Stefano al Mare (Marcello Pallini) ma anche l’Assessore regionale Marco Scajola, oltre a Giuseppe Di Meco e Giuseppe Sbezzo Malfei ed altri esponenti del movimento politico 'arancione'.

Lunedì scorso, a Genova, si è svolta una riunione ad alti livelli tra lo stesso Toti e i leader dei partiti regionali, per parlare delle diverse consultazioni elettorali in Liguria. C’erano, tra gli altri, Matteo Rosso e Gianni Berrino di Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi della Lega ed altri. Per un’eventuale decisione di ‘Noi Moderati’ sull’appoggio alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo, Toti si è riservato di decidere ma, secondo i ben informati, non ci sarebbero dubbi sul centrodestra che, domenica scorsa ha di fatto lanciato la campagna elettorale.

Sempre secondo i ben informati ci sarebbe anche una 'apertura' del presidente della Provincia e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, verso una amministrazione che porti una 'discontinuità' all'attuale governo di Sanremo.

Rimane l’attesa di quello che deciderà l’attuale sindaco, Alberto Biancheri, mentre molti esponenti vicini al primo cittadino sembrano sempre più attigui al centrodestra. La volata verso le prossime elezioni Amministrative di Sanremo è quindi ufficialmente lanciata.

Dopo la semi ufficialità del candidato a sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara, e l’attesa su quello delle liste civiche che fanno riferimento ad ‘Anima’ (che dovrebbe essere Alessandro Mager) ora fari puntati sul nome del centrodestra. Maurizio Zoccarato, tornato dopo 10 anni ufficialmente sulla scena politica domenica al Centrale, ha negato un suo interessamento a ricoprire nuovamente la carica a palazzo Bellevue.

I nomi sono quelli soliti, focalizzati soprattutto su Gianni Rolando e Claudia Lolli, ma la sorpresa a nostro modo di vedere è dietro l’angolo e sembra anche facile da scoprire.