La comunità di Taggia accoglie il nuovo vice parroco Don Andrea Droghetti

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, la comunità di Taggia darà il benvenuto ufficiale al suo nuovo vice parroco, Don Andrea Droghetti, in una serie di eventi spirituali e celebrativi. L'importante momento sarà scandito da due giornate dedicate alla sua ordinazione sacerdotale e alla sua prima Messa, come indicato nel programma ufficiale della Chiesa di Ventimiglia - Sanremo.

Sabato 26 ottobre, alle ore 10.00, nella Basilica Romana Minore dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo, si terrà l’ordinazione sacerdotale di Don Droghetti. La cerimonia sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-San Remo, Mons. Antonio Suetta, e vedrà l’imposizione delle mani, momento centrale della consacrazione.

La giornata proseguirà alle 20.45 con un’elevazione spirituale in musica all’Oratorio della Santissima Trinità di Taggia, in Piazza della Santissima Trinità. Il Coro "San Luigi Orione" della Cappella Musicale della Basilica-Santuario della Madonna della Guardia, con l’organista Alberto Do e la direzione di Enrico Vercesi, animerà questo speciale momento musicale.

Domenica 27 ottobre, alle 10.30, si terrà la prima Santa Messa celebrata da Don Andrea Droghetti nella stessa Basilica Romana Minore, un evento particolarmente significativo per la comunità locale, che potrà assistere alla prima celebrazione eucaristica del sacerdote novello.