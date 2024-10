Vallecrosia, la parrocchia di Maria Ausiliatrice ospita il convegno degli ex allievi Don Bosco (Foto)

Conferenza, santa messa e pranzo conviviale presso l’opera salesiana di Vallecrosia. Domenica prossima, il 27 ottobre, torna il convegno degli ex allievi Don Bosco, oratoriani e Cnos.

Una giornata, dunque, per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco che diceva: "Quando si tratta di qualche cosa che riguarda la grande causa del bene, don Bosco vuol essere sempre all'avanguardia del progresso".

L'evento è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia. "Il programma dell'evento prevede alle 9 un'accoglienza con caffè e focaccia presso l'oratorio Don Bosco. Alle 10, invece, si terrà una conferenza sul tema 'Prepariamoci al Giubileo del 2025' e su 'Don Bosco e il Giubileo del 1875'" - fa sapere il vicepresidente dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia Ciro Mariella - "Alle 12 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice verrà celebrata la santa messa e, alla sua conclusione, verrà scattata la classica foto di gruppo. Alle 13 vi sarà poi il pranzo in fraternità mentre, nel pomeriggio, alle 15, si terrà una visita alla cappellina in via Angeli Custodi".