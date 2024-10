Conferenza, santa messa e pranzo conviviale: a Vallecrosia torna il convegno degli ex allievi Don Bosco (Foto)

Una giornata per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco è prevista presso l’opera salesiana di Vallecrosia domenica 27 ottobre. I Salesiani ospiteranno, infatti, il convegno degli ex allievi Don Bosco, oratoriani e Cnos.

Il programma dell'evento prevede alle 9 un'accoglienza con caffè e focaccia presso l'oratorio Don Bosco. Alle 10, invece, si terrà una conferenza sul tema "Prepariamoci al Giubileo del 2025" e su "Don Bosco e il Giubileo del 1875". Alle 12 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice verrà celebrata la santa messa e verrà scattata la classica foto di gruppo mentre alle 13 vi sarà il pranzo in fraternità. Nel pomeriggio, alle 15, è si terrà una visita alla cappellina in via Angeli Custodi.

L'evento è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia. "Sono tutti invitati a partecipare, in particolare i salesiani che hanno lavorato nella nostra comunità e i docenti del Cnos-Fap" - dice il vicepresidente dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia Ciro Mariella - "Sarà presente anche don Natale Tedoldi".