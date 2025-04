Dario Amini Music presenta 'Doomsday Machine', con la partecipazione dei sanremesi Fulvio Gaslini e Fabio Rossi

È finalmente disponibile Doomsday Machine, il nuovo album di Dario Amini Music, un lavoro esplosivo che fonde Hard Rock, Rock e influenze Progressive in un mix potente e avvincente. Scritto e cantato dallo stesso Dario Amini, che ha anche suonato alcune chitarre ritmiche, l’album trae ispirazione dalle sonorità leggendarie dei Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin e Jimi Hendrix, mantenendo un’identità unica e personale.

Il concept di "Doomsday Machine" esplora tematiche universali e suggestive: dalla nostalgia al mistero dell’ignoto, dalla resilienza alla ricerca di sé stessi. Ogni brano rappresenta un viaggio intenso tra sonorità potenti e momenti più riflessivi, arricchito da testi evocativi e da una strumentazione di altissimo livello.

La produzione e l'arrangiamento del disco sono stati affidati al sanremese Fulvio Gaslini, musicista poliedrico che, oltre a suonare basso e alcune chitarre nel progetto, si è occupato anche delle parti di batteria. Egli vanta una carriera di tutto rispetto, ex bassista dei Crossbones, ha collaborato con numerosi progetti discografici, tra cui The Cage, Giuntini Project, Voodoo Hill e Simulakrum Lab, lavorando al fianco di artisti del calibro di Don Airey e Glenn Hughes (Deep Purple) e Tony Martin (Black Sabbath).

Alla chitarra troviamo il sanremese Fabio Rossi, musicista di talento e allievo del Maestro Alessio Menconi. Il suo stile spazia tra Rock, Blues e sonorità acustiche, dimostrando una versatilità unica. Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui il Maestro Danilo Ballo, storico arrangiatore dei Pooh dal 2000.

"Doomsday Machine" è disponibile in vinile, CD e su tutte le principali piattaforme digitali. Un disco imperdibile per gli amanti dell’Hard Rock e per chi cerca un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.