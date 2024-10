Taggia: al via il consiglio comunale con sei punti all’ordine del giorno

A Taggia si riunisce il consiglio comunale, a circa un mese dall'ultima seduta, per affrontare diversi punti importanti che toccheranno aspetti finanziari, amministrativi e operativi. Il primo punto all’ordine del giorno sarà la presa d’atto del verbale della seduta precedente, un passaggio formale per confermare le decisioni adottate nell'ultimo consiglio. Seguirà l'approvazione dello schema di convenzione con la stazione appaltante della Provincia di Imperia (SUA.IM). Questo accordo permetterà al Comune di delegare alla stazione appaltante provinciale le procedure di gara per i lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, migliorando l’efficienza della gestione delle gare.

Si discuterà poi un importante aspetto legato al servizio contenziosi, con la presa d'atto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (registro n. 20044/2002) pubblicata il 16 settembre 2024. Questo punto comporterà il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da tale ordinanza.

Il consiglio affronterà un ulteriore riconoscimento di debito fuori bilancio relativo al servizio SUAP-Commercio e Turismo, previsto dall’articolo 194 comma 1, lettera E del Tuel. Successivamente, si passerà alla discussione sulla quinta variazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2024/2026, con un’applicazione dell’avanzo vincolato, necessaria per l’aggiornamento delle risorse finanziarie e l’adeguamento del bilancio comunale.

Infine, il consiglio esaminerà il programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per il periodo 2025-2027. Questo punto prevede la definizione degli incarichi a soggetti esterni che potranno supportare il Comune nelle attività di studio e consulenza.