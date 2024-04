La Confartigianato apre lo sportello per la tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso

A partire dal prossimo 6 giugno il Registro Unico Telematico Veicoli Fuori Uso (VFU), introdotto con il DPR 177/2022, andrà a sostituire l’attuale registro cartaceo destinato a Demolitori e Concessionari. La gestione del Registro veicoli si basa su tre principi.

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Gli utenti potranno registrarsi sul portale dell’automobilista utilizzando il proprio SPID a partire dallo scorso 12 febbraio.

APPLICAZIONE. Dal 4 marzo gli utenti del sistema, ovvero Demolitori e Concessionari Auto, potranno accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare.

INTEGRAZIONE tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei VFU iscritti al PRA.

Poiché sarà possibile gestire in delega utenti che operino per conto del titolare di impresa accreditato, la Confartigianato di Imperia è al servizio delle imprese per l’erogazione del servizio: per gli associati l’affiancamento alla procedura di iscrizione è gratuito. La Confartigianato è inoltre disponibile a seguire la gestione in delega degli adempimenti per le nuove procedure.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo lauro@confartigianatoimperia.it, telefonare al numero 0184/524517, oppure mandare un messaggio su WhatsApp al 389/9588821.