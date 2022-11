Costituito il Sindacato Federfiori Confcommercio della provincia di Imperia: eletto presidente provinciale Silvio Bregliano

Nella sede della Confcommercio di Sanremo, in corso Orazio Raimondo, si è tenuta l'assemblea elettiva per la costituzione del Sindacato Federfiori.

L’Assemblea degli associati ha eletto le cariche del Sindacato provinciale Federfiori Confcommercio. È stato eletto presidente di categoria Silvio Bregliano (B&B srl di Sanremo). Il nuovo Consiglio direttivo è composto inoltre da Ida Guglielmi (Sanremo Fiorita di Sanremo), Claudia Marcone (Crespi Fiori di Bordighera) e Domenico Sconamiglio (Sanremo Piante di Sanremo).

Sottolinea il presidente Silvio Bregliano: “Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato e hanno avuto fiducia in me. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare, in stretta sinergia con gli uffici di Confcommercio, per far decollare il sindacato e renderlo pienamente operativo, a servizio di tutti gli associati. La potenzialità che offre Confcommercio ci sarà sicuramente di aiuto, per sostenere una categoria fondamentale nel panorama economico della provincia di Imperia e siamo pronti per affrontare le sfide che ci attendono”.