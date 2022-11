Vallecrosia: variazione di Bilancio, oltre 300mila euro per la messa in sicurezza della Torre Saracena

Oltre 300mila euro per la messa in sicurezza della torre saracena a Vallecrosia. Lo ha annunciato il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi durante il consiglio comunale di ieri sera illustrando la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

I finanziamenti sono arrivati direttamente dalla Soprintendenza per mettere in sicurezza la torre saracena alle porte del centro storico della città. “E’ un punto che in tante circostanze portiamo in presa atto. Le variazioni di bilancio sono un atto tecnico che i funzionari propongono alla Giunta. L’atto poi diventa pubblico e successivamente può essere preso atto da tutti" - spiega il primo cittadino parlando della variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ratifica della deliberazione di Giunta comunale n° 96 in data 08.09.2022 adottata ai sensi dell’Art. 175, comma 4, del D.LGS. N. 267/2000 - "Presa atto di un ottenimento di un ulteriore finanziamento della torre saracena, riceviamo più di 300mila euro per la sua messa in sicurezza. Vengono messi in capitolo per poi procedere alla messa dei lavori”.

“E’ un documento tecnico portato in commissione” - commenta il consigliere comunale Fabio Perri - “E’ importante l’analisi e il confronto. E’ importante vedersi in commissione per confrontarsi sui passaggi. Quando arrivano i soldi la nostra porta è aperta per far sì che questi soldi arrivino a Vallecrosia. In commissione però abbiamo discusso alla variazione di bilancio riguardo alla torre saracena. Abbiamo notato che c’è uno scostamento di quasi 150mila euro. Un progetto del 2010 doveva essere aggiornato al 2022, con tutti gli aumenti che ci sono stati negli anni. Abbiamo richiesto all’ufficio la parte che mancava della variazione e leggiamo nei vari interventi: 70mila euro per il rifacimento della via pubblica. Ho letto che c’è un intervento anche per l’isola ecologica di 35mila euro che vengono stornati per l’eco compattatore, vorrei perciò capire cosa succede. Abbiamo visto agli atti che c’è una macchina per la plastica che rilascia degli scontrini, vogliamo capire quali sono i progressi? In commissione si è parlato soltanto della torre saracena e perciò vorremmo che venissero spiegate tutte le variazioni che non ci sono state illustrate. E’ importante lavorare in tutte le commissioni. Chiediamo di coinvolgerci nella fase progettuale definitiva e non scoprire quando il progetto è ormai iniziato”.

“Non entriamo nel merito delle scelte ma nelle cifre. Credo che ognuno di noi dovrebbe intervenire nelle cifre. E' un'assoluta priorità fare il marciapiede per arrivare tranquillamente al cimitero. Possiamo entrare nel merito del progetto in sé. Non sono favorevole all’immediata riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino perché credo che ci siano altre aree che hanno più bisogno di essere riqualificate. Su alcune si poteva soprassedere. In commissione bisogna arrivare preparati agli atti e su cui bisogna pretendere le risposte dirette per arrivare alle risposte dei cittadini“ - aggiunge il consigliere comunale Christian Quesada.

“Quando le delibere arrivano è dovere rispondere. In questo caso ho doppia funzione di assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici. In questo caso parto dalla questione dei 70mila euro. Collegare il centro città fino al civico cimitero è fondamentale e i lavori, che inizieranno a metà novembre, permetteranno appunto di collegare il centro cittadino al cimitero. Sull’eco compattatore è un altro finanziamento vinto, una struttura che mangerà la plastica e servirà ai cittadini verrà posizionato a breve. I funzionari sono a disposizione per dare informazione. Il marciapiede al cimitero è in fase di completamento. Riguardo ai giardini Falcone e Borsellino diventa una priorità per la sicurezza del condominio e delle famiglie che frequentano la zona a causa delle persone senza fissa dimora che frequentano l’area. Il primo lotto funzionale è il centro storico e la torre saracena e perciò interverremo per evitare che cada. Il secondo lotto funzionale è la sistemazione interna. Nel centro storico abbiamo quattro importanti chiese. Abbiamo un progetto del centro storico per mettere in sicurezza il fiume e che riguarderà anche i parcheggi. Il 21 abbiamo pronto il progetto per i giardini. Se le prossime volte bisognerà fare il riassunto della delibera chiederò alla funzionaria di farlo” - replica Biasi.