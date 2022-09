Vallecrosia, 70mila euro per tratto di marciapiede e nuovo attraversamento pedonale rialzato davanti al cimitero

È stato approvato, dalla Giunta comunale, il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza di via Roma a Vallecrosia, che prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede e di un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del cimitero.

Una serie di interventi di messa in sicurezza di via Roma finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al miglioramento della mobilità pedonale: “E’ il primo di due lotti per la realizzazione e il completamento del marciapiede che era da ultimare da più di dieci anni nei pressi del cimitero. Era uno degli impegni amministrativi quello di realizzare un marciapiede per le persone che devono andare e tornare dal cimitero e, quindi, faremo un nuovo tratto di circa 60-70 metri. Inoltre, andremo a realizzare un attraversamento pedonale rialzato proprio davanti al cimitero. Sarà un attraversamento largo circa 10 metri che consentirà un rallentamento della viabilità su una strada di forte percorrenza e soprattutto permetterà di garantire l’attraversamento in sicurezza delle persone che dovranno andare al cimitero“ - spiega il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta intorno ai 70mila euro, di cui 62.457,05 euro per lavori, (comprensivi di 3.250,70 euro quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), e 7.542,95 euro per somme a disposizione dell’amministrazione appaltante per Iva sui lavori, fondo incentivante, (ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), imprevisti ed arrotondamenti. Un intervento che sarà sostenuto interamente con il contributo ai comuni nell’ambito del “Fondo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, articolo 1, commi 29-37, legge n. 160/2019 - (legge di bilancio 2020) - (D.M. 11 novembre 2020) per l’annualità 2022. ”L’importo per questi lavori è di 70mila euro. I lavori, che dureranno più o meno 30 giorni, dovrebbero partire a novembre" - aggiunge il primo cittadino - “Per il secondo lotto funzionale, invece, stiamo preparando i progetti e stiamo ricercando le somme necessarie”.