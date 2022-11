Dulcis in Fundo, la pasticceria di Luca Brancato è tra le più “buone” d’Italia.

Se la guida Michelin usa le stelle per classificare i ristoranti, la prestigiosa guida delle Pasticcerie del Gambero Rosso utilizza il simbolo delle torte. E per il prossimo anno anche in questo campo il Ponente ligure si fa notare con produzioni d’eccellenza e artigiani di grande professionalità e competenza. Insomma il 2023 nasce non solo all'insegna delle stelle della ristorazione, ma anche delle torte.

La presentazione ufficiale della Guida si svolgerà il prossimo 17 novembre a Palazzo Albergati, una meravigliosa villa del '600 nella campagna bolognese, ma qualche dolce anticipazione è già stata comunicata ai giornali. Fra i 620 indirizzi recensiti in questa nuova edizione, ben 50 sono realtà che entrano per la prima volta in guida e fra queste c'è la pasticceria di Vallecrosia.

Dietro ogni laboratorio ci sono tante storie tutte da scoprire, come quella di Dulcis in Fundo di Vallecrosia dell’artigiano pasticcere Luca Brancato di cui vi rirpoponiamo questa video intervista realizzata da Cna Imperia:

Questo il commento a caldo di Luca, dopo aver appreso del premio: “È un risultato inaspettato, ma importante per me e per la mia attività. Quando ho iniziato questa attività quattro anni fa, non avrei mai immaginato di raggiungere un riconoscimento così importante. Siamo gli unici ad avere la torta in provincia di Imperia e questo è un ulteriore motivo di orgoglio per me e per tutti i miei collaboratori. Un premio che giunge dopo anni di sacrifici ed impegno, superando anche un periodo complicato e difficile come quello della pandemia, seguito dalle difficoltà della crisi energetica e dell’aumento delle materie prime. La nostra scelta di privilegiare la qualità senza mai scendere a compromessi è stata vincente. Un grazie davvero a tutti, ai nostri clienti, ai miei collaboratori, ai titolari che continuano ad investire nonostante questo momento devastante, a mia moglie che il sacrificio lo vive in prima persona. Grazie”.

Ecco la descrizione e la motivazione inserita nella guida della Pasticcerie del Gambero Rosso:

"A pochi chilometri dal confine francese, questo piccolissimo locale è il regno di Luca Brancato, giovane pasticcere che dopo esperienze in Italia e all'estero e alcuni riconoscimenti, ha deciso di aprire nella sua regione un laboratorio dove esprimere la sua creatività. Che, per Luca, è libertà di muoversi tra certezze e originalità, tradizione e modernità, tra sapori e ispirazioni di Penisola e territorio, da cui attinge selezionate materie prime, oltre a quelle della pasticceria d'Oltralpe. Ecco allora curati mignon (dai cannoncini alla crema a golosi éclair, dai bignè in diverse farciture a tartellette), monoporzioni (come pistacchio salato e cioccolato o tarte au citron) e un catalogo mobile di torte che si muove tra classici, rivisitazioni e creazioni d'autore, ponendo particolare attenzione all'estetica e offrendo una completa disponibilità per la personalizzazione dei prodotti (anche compleanni e cerimonie). Inoltre dolci della tradizione regionale (tra cui stroscia e Pan dei pescatori), pralineria, torroni, croquignoles, biscotteria tipica (dai liguri baci di Sanremo a quelli di dama). Un'attenta gestione della pasta madre è alla base di piccoli e grandi lievitati di valore. Valido comparto salato."

La Pasticceria Dulcis in Fundo, si trova a Vallecrosia in v ia Papa Giovanni XXIII, 22 Telefono:340177 3024