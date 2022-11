Bordighera, all’ex chiesa Anglicana primo appuntamento con “Equi…libri” (Foto)

Domenica alle 17.15 all’ex chiesa Anglicana primo appuntamento con “Equi…libri”, nuova rassegna letteraria che conferma Bordighera quale “Città che legge” come da riconoscimento del Centro per il Libro e la lettura del MIBACT.

Protagonista sarà Lilia De Apollonia, che con il suo “La regina, la filantropa e l’Imperatrice” ha approfondito alcune tra le più carismatiche figure femminili che tra Ottocento e Novecento scelsero di soggiornare in Riviera, stregate dalla sua bellezza.

“Equi…libri” proseguirà con altri incontri:

- 25 novembre 2022: Alessandra Chiappori con il fotografo Stefano Ascheri, “111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire”;

- 16 dicembre 2022: Alessandro Ferraro, “Genova di carta. Guida letteraria della città”;

- 13 gennaio 2023: Francesca Sensini, “Pascoli maledetto”;

- 17 febbraio 2023: Tommaso Stefanachi, “Telempatia intensiva”.​