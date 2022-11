Ventimiglia: sabato al Museo Rossi la presentazione del libro "L'immagine ritrovata"

Dopo l'ottimo successo per il primo appuntamento del 27 ottobre scorso dedicato alla poliedrica figura di Clarence Bicknell “oltre le incisioni rupestri”, ritorna sabato 12 novembre, il ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”. L'iniziativa è organizzata dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Tema di questi incontri i “Libri di Ponente”, con la presentazione di alcune recenti edizioni che hanno come sfondo privilegiato l'estremo ponente di Liguria e Ventimiglia in particolare. "Nell'incontro in programma per sabato pomeriggio alle ore 16.00 dedicato alla presentazione del volume 'L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell'Ottocento e primo Novecento', lo storico Erino Viola, Vicepresidente della Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri dialogherà con l'autore Giorgio Caudano" - spiegano gli organizzatori.