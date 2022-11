Sanremo: incidente di ieri a Bussana, in coma il 14enne caduto mentre esplode la polemica sull'elicottero 'notturno'

E’ in coma e in gravissime condizioni il 14enne caduto ieri pomeriggio dalla sua moto da Enduro, in strada Collette Beulle nell’entroterra di Bussana a Sanremo.

Il ragazzo, che da poco conduceva il mezzo a due ruote, ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento da parte della Polizia Municipale di Sanremo, intervenuta ieri insieme al personale medico del 118. Da valutare tutte le possibilità, dall’errore umano al fondo reso viscido dalla pioggia.

Purtroppo il giovane, trasportato in elicottero al ‘Santa Corona’, ha riportato un forte trauma cranico, oltre a una serie di ferite e fratture su diverse parti del corpo. L’unica certezza per gli inquirenti, è che l’incidente non ha visto nessun altro mezzo coinvolto.

Una volta arrivati sul posto i medici lo hanno trattato inizialmente e poi hanno chiesto l'intervento del velivolo, che lo ha portato in ospedale, al Santa Corona, dove rimane ricoverato nel reparto di rianimazione.

Intanto viene riproposta la polemica sull’assenza di un luogo adibito a volo notturno dell’elicottero ‘Grifo’ (o chi per esso) sul territorio comunale di Sanremo. Lo fa in un suo post il Dottor Fabrizio Ferlito, che ha voluto sensibilizzare i sanremesi sull’opportunità di dotare l’elisuperficie al volo notturno. “Per il 14enne caduto in strada Collette Beulle – dice Ferlito – siamo riusciti a far atterrare il velivolo con quel poco di luce naturale che era rimasta e poi decollare completamente al buio. E’ incredibile – termina Ferlito – come al momento Sanremo e Taggia non possano usufruire del servizio notturno e che, in caso di necessità si debba andare a Bordighera o Imperia”.