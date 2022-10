Bordighera: approvata dall'amministrazione la rassegna 'Fughe di Teatro', andrà in scena tra dicembre e febbraio

L’Amministrazione comunale di Bordighera ha approvato la stagione teatrale 2022/2023, iniziativa consolidata con ottimo successo di critica e di pubblico nelle precedenti edizioni e coerente con la richiesta di manifestazioni culturali di qualità per la città delle palme.

Molte le proposte arrivate in Comune, sia di singoli spettacoli che di altri strutturati in vere e proprie stagioni teatrali. Le singole proposte sono state valutate sotto il profilo artistico, organizzativo, rapporto costo/qualità e di potenziale appeal per un pubblico trasversale rispondendo alle aspettative della tradizionale utenza residente e turistica di Bordighera.

La proposta ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze della città è quella della rassegna: ‘Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera' che, organizzata dalla ‘Cmc Nido di Ragno’ di Sanremo, prevede quattro spettacoli di cui tre teatrali e uno musico-teatrale di apertura. La rassegna si svolgerà il 10 dicembre, 15 e 31 gennaio e 19 febbraio per un costo a carico del Comune di 44.000 mentre i biglietti, che saranno introitati direttamente dall'organizzatore, costeranno 20 euro. Il Comune, inoltre, metterà a disposizione il teatro del Palazzo del Parco ma anche: utenze, personale tecnico di assistenza nelle giornate previste per il montaggio delle scenografie, le prove e le rappresentazioni, pulizie, collaborazione alla promozione degli eventi.