Bajardo: domenica prossima, appuntamento con la 'Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi'

Camminare ed ascoltare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che vestono le nostre colline è l’esperienza della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 30 ottobre in 169 comuni.

"Dedicata a tutti coloro - spiegano gli organizzatori - che vogliono conoscere storia e qualità del l'ulivo e dell'olio. Alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici. A Bajardo il percorso di un paio di chilometri sarà interamente nelle fasce degli ulivi di montagna fino ad una suggestiva azienda immersa nel bosco argenteo del nostro entroterra

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra le persone e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. Sarà una camminata con guida che, con piccole tappe, vi permetterà di ascoltare la storia della pianta e del suo prodotto, storie di paese ed aneddoti.

Giunti alla fine del percorso ci accoglieranno dei piccoli e gustosi bocconcini della tradizione ligure. Quindi racconti e panorami, assaggi e cultura".

Bajardo 30 ottobre 2022

Ore 9:30 Bivio strada per Apricale

Servizio anche con navetta