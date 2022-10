Vallecrosia festeggia gli ex allievi Don Bosco e il 50° di sacerdozio di don Santino (Foto e video)

Grande festa, oggi, all’Oratorio centro giovanile Don Bosco a Vallecrosia che ha ospitato il convegno degli ex allievi oratoriani-Cnos. Questa mattina si è infatti svolta una conferenza con monsignor Arnaldi, vicario generale, ed è stata celebrata la santa messa con tutti gli ex allievi alla presenza di don Santino, don Agostino e don Karim, dei docenti Cnos-Fap e della comunità. E’ stata anche un’occasione per festeggiare il 50esimo di sacerdozio di don Sante Marcato, prete molto amato dalla comunità vallecrosina.

“Questa mattina con estremo piacere ho partecipato al raduno degli ex allievi Salesiani per festeggiare anche il mitico don Santino Marcato per i suoi 50 anni di sacerdozio. Mi ricordo, essendo ex allievo, quando da ragazzino andavamo all’oratorio a giocare, don Santino per noi è sempre stato un punto di riferimento come lo sono stati don Renato e don Berti” - commenta il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Per me, ogni volta che vengo qui, non soltanto nel ruolo di sindaco, visto che rappresento l’idea di famiglia salesiana che ci ha fatto crescere in ambienti ordinati, puliti ed educati, è come essere in famiglia. Oggi vedo ancora tanti miei amici e conoscenti che portano in dote l'educazione che è avvenuta all’interno dell’oratorio e che tutti noi la riesercitiamo nelle nostre attività quotidiane e nelle nostre competenze. Nel mio caso è anche un onore perché da ragazzo dell’oratorio sono diventato il sindaco di questa città. Auguro a tutti i bambini e i ragazzi, che ho visto oggi, di poter percorrere questa educazione interiore e che possa aiutarli a trasformarli in validi uomini e valide donne, che saranno poi un riferimento per la società moderna”.

Dopo il pranzo comunitario preparato e servito dagli allievi del corso operatore della ristorazione del Cnos-Fap Don Bosco, nel pomeriggio si è svolto il tesseramento degli ex-allievi, sono stati organizzati inoltre tornei di calciobalilla, ping-pong, freccette e bocce e si è svolta una visita alla chiesetta Angeli Custodi. “Molto interessante è stato il convegno alla presenza del vicario della diocesi don Antonio. Il pranzo, una chicca organizzata dalla scuola di formazione CNOS dove gli allievi del corso di cucina e sala ci hanno accompagnato con un menù interamente preparato da loro. Quando sei nato a Vallecrosia, sei cresciuto in oratorio e varchi il cancello del cortile dei Salesiani è come essere in famiglia. Un ringraziamento va a tutti indistintamente. Sono fiero di poter essere il sindaco di una città unica” - conclude Biasi.