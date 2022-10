Imperia: a Porto Maurizio arriva la Fata Zucchina per la seconda edizione di “Natura e Benessere”.

Prosegue con successo “Natura & Benessere”, l'appuntamento autunnale, giunto alla seconda edizione, nato come emanazione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia, che con le sue 22 edizioni ha, negli anni, trasformato il centro città in un luogo periodico di incontri con importanti scrittori, giornalisti, attori e scienziati.

Nel pomeriggio di oggi sabato 22 ottobre presso la tensostruttura di piazza Fratelli Serra con inizio alle ore 17.00 è prevista la presenza della giornalista e divulgatrice agro-alimentare Renata Cantamessa meglio conosciuta come Fata Zucchina.

Con il libro “Cappuccetto Green: dalla favola alla tavola”. Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, ci accompagna in un viaggio attorno a una parola che richiede cura, tempo, rispetto, fantasia e un po’ di magia: la sostenibilità. Un libro che si propone di raccogliere fondi a favore della Ricerca sui tumori pediatrici

Renata Cantamessa, è giornalista e divulgatrice agroalimentare. Autrice e conduttrice radio-televisiva, doppiatrice di cartoon, ghostwriter e project-manager, Renata è il volto di Fata Zucchina, che rappresenta l’Agricoltura Made in Italy, che torna a simpatizzare con le famiglie e i bambini, stimolandoli ed educandoli a trattare i frutti della terra come nuovi amici, seminando una felicità fatta di beni relazionali, tradizione e innovazione.

La rassegna si svolge in via xx settembre e via Cascione fino al 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con incontri culturali in Piazza Fratelli Serra. Ospiti dell’evento: Valerio Rossi Albertini (fisico e ricercatore), Renata Cantamessa – Fata zucchina (giornalista TV e divulgatrice agroalimentare), Natalino Trincheri, Claudio Porchia, Elena Fontanesi, Susanna Manuele e molti altri studiosi ed esperti ambientalisti come da

La manifestazione sarà arricchita dalla Mostra dei funghi ed Erbe officinali-Gruppo micologico. E dalla presenza straordinaria della Fotografa Naturalista pluripremiata Valentina Pulinetti, che proporrà una mostra fotografica dedicata alle specie più belle del nostro patrimonio botanico, immortalando la flora e la fauna in particolare del Ponente ligure.

Durante la 3 giorni, gli operatori gastronomici, bar e ristoranti in centro città proporranno specialità naturalistiche a partire da:

Caffè Pepito via Cascione n. 31 - Risotto zucca e salsiccia;

Gastronomia Elena Tiziano Via XX Settembre – farinata di stagione;

Chef Poiana via Cascione – gnocchi al Castelmagno.

Balli Country della Scuola di danza New Movanimart, Arpa celtica di Elena Mazzullo e infine Francesca Pilade e i Sinafè allieteranno le giornate dedicate al benessere in un contesto di armonia e di relax.

Ecco il programma completo di oggi e domani

SABATO 22 OTTOBRE:

h. 11,00 Susanna Manuele (Divulgatrice ambientale): ”Praterie sommerse - i boschi del mare”

h. 16,30 Claudio Porchia presenta LIBERESO: “Diario di un giardiniere anarchico”

Ed. Pentagora

h. 17,15 RENATA CANTAMESSA: “Cappuccetto Green” La sostenibilità dalla favola alla tavola con Fata Zucchina

h. 18,15 Marco Damele: “La Cipolla egiziana” Ed. Zem

DOMENICA 23 OTTOBRE

h.10,00 Mario Martini, Francesca Barisone e Rolando Franchi – micologi – Gruppo Micologico IM: “Il fantastico mondo dei funghi” e “Funghi buoni e cattivi a confronto” h. 16,00 Natalino Trincheri – Naturalista – presenta: “Usi estemporanei delle piante e delle erbe del nostro territorio”

dalle h. 16,30 in via xx settembre Concerto con Francesca Pilade e i Sinafè

h. 17,00 VALERIO ROSSI ALBERTINI (Fisico e scienziato): “Un pianeta abitabile” come salvare il mondo cambiando il nostro modo di vivere. Ed. Longanesi dialoga con l'autore Giulio Geluardi

Le conferenze e gli incontri si svolgeranno presso la Tensostruttura CEA di piazza Fratelli Serra

Nei 3 giorni gli incontri sono moderati da Alida Civile

Area Mercato coperto: Mostra del Fungo ed Erbe officinali - Gruppo micologico IM – Operatori gastronomici, Bar e Ristoranti in centro città nei 3 giorni proporranno specialità naturalistiche e Menù dedicati alla natura e al benessere

Per informazioni telefono 3471550668 – mail: aimosegreteria@gmail.com