Primo assaggio del fenomeno Ferragni, le pagine social ‘Sanremo città della musica’ esplodono con un +2000%

Sanremo ha vissuto il primo assaggio del fenomeno social Chiara Ferragni. A luglio avevamo ipotizzato l’eventuale portata di un suo post, ora ne abbiamo le prove concrete.

Sono bastate quattro foto tra Ariston e ‘Zampillo’ per far esplodere le pagine social del Comune di Sanremo, quel profilo ‘Sanremo città della musica’ creato per la promozione della città in Italia e all’estero.

Su Facebook il post ha generato oltre 4.500 interazioni in 18 ore, 3.800 click sul post e un centinaio di commenti; la percentuale di reazioni è cresciuta del 2.128%, quella dei commenti del 12.300%. Su Instagram, invece, sono stati raggiunti 2 mila account. Per farsi un’idea, un post generico su ‘Sanremo città della musica’ genera 300 interazioni, il suo è andato oltre le 1.700.

Ma non è solo il fenomeno Ferragni a spingere i canali social del Comune, è il tema Festival nella sua interezza. La prova è arrivata qualche giorno fa con la condivisione della foto di Gianni Morandi e Amadeus al lavoro insieme per la prossima edizione del Festival che li vedrà protagonisti sul palco dell’Ariston insieme a Chiara Ferragni.