Chiara Ferragni al Festival 2023: in città un fenomeno social da oltre 27 milioni di follower, ma per la promozione bisogna mettere mano al portafoglio

Era già stata annunciata nel 2021 quando il ‘suo’ Fedez era in gara al Festival insieme a Francesca Michielin, ma a qual tempo c’era una gravidanza da portare a termine e tutto finì con un nulla di fatto. Ora, però, è tutto vero: Chiara Ferragni sarà al Festival di Sanremo e salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata.

In città arriverà un fenomeno social senza precedenti, una vera multinazionale della moda e della comunicazione. I numeri non sono un’opinione, gli oltre 27 milioni di follower non lasciano spazio a commenti o polemiche, sarà una promozione social colossale. Il profilo Instagram di Chiara Ferragni ha un engagement dell’ 1,14% con una crescita di follower dello 0,965% e di like per l’1,13%. Ogni post ha una media di like superiore ai 310 mila con oltre 1.500 commenti in media (dati rilevati il 1° luglio).



La nota dolente arriva al costo di ogni singolo post. Si dia un freno all’entusiasmo di chi sta già ipotizzando una promozione a costo zero per la città, nel mondo di Chiara Ferragni niente è gratis. Il costo medio per ogni post oscilla tra i 55 e i 137 mila euro, motivo per il quale il Comune (o chiunque fosse interessato) dovrà iniziare a fare qualche conto o a intavolare intense trattative per ottenere una promozione che vada al di là di quella festivaliera istituzionale.