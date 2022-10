Sanremo: a pochi mesi dal Festival Chiara Ferragni nella città dei fiori, tra Ariston e Zampillo (Foto)

Nonostante manchino ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2023, una delle donne che affiancheranno Amadeus nella sua conduzione della kermesse canora ha già preso ‘confidenza’ con la città dei fiori.

Si tratta di Chiara Ferragni che, quest’oggi è stata a Sanremo e non ha mancato di farsi immortalare in alcuni luoghi simbolo della città dei fiori. Tra questi una foto all’Ariston che la vedrà tra i protagonisti e alla fontana dello Zampillo. All’ora di pranzo c’è stato il momento di un breve pasto a ‘La Pignese’ con qualche assaggio di pesce e poi via il ritorno a Milano.

Non si conosce, almeno per ora, il motivo della sua visita in città, legata sicuramente comunque al Festival del prossimo anno.