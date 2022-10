Speciale weekend: gli appuntamenti del fine settimana da non perdere in provincia di Imperia

In provincia di Imperia, tempo permettendo, questo fine settimana si preannuncia zeppo di eventi pensati per tutta la famiglia. Come ad esempio quello messo in campo da Regione Liguria dal titolo ‘Fattorie didattiche aperte’ o la ‘Festa Nazionale del Plein air’ a Seborga, Dolceacqua e Triora o, ancora, la ‘Giornata nazionale delle Famiglie al Museo’ che si svolge in contemporanea su tutto il territorio nazionale.



Mostrare ai bambini dove e come nascono gli alimenti che hanno sulla tavola ogni giorno, raccontare i saperi della terra e del mare, insegnare loro a creare qualcosa di buono e salutare con le proprie mani sono esperienze formative fondamentali. Oggi e domani torna in Liguria ‘Fattorie didattiche Aperte’, l’iniziativa giunta alla 12esima edizione organizzata da Regione Liguria, in collaborazione con numerose realtà associative regionali. In provincia di Imperia le aziende che ospiteranno la manifestazione sono collocate nei Comuni: Pigna, Diano Marina, Perinaldo, Seborga, Sanremo, Lucinasco, Camporosso, Imperia, Diano Arentino. Le attività di Fattorie Aperte 2022 sono tutte gratuite. Per partecipare ai laboratori e alle visite è necessario prenotare contattando direttamente la fattoria o l'azienda ittica interessata.



La ‘Festa Nazionale del PleinAir’ invece è un incontro diffuso organizzato dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir. Per ciascuna delle località aderenti sono indicati il tipo di struttura predisposto per la sosta e il relativo indirizzo, il numero massimo di veicoli ammessi, i recapiti per le prenotazioni, l’indicazione delle attività previste e la possibilità di accogliere anche equipaggi in auto più caravan. Per partecipare è sufficiente contattare telefonicamente o via e-mail la località di interesse e comunicare la propria adesione. I Comuni che ospiteranno la manifestazioni sono: Dolceacqua, Triora e Seborga.

Domenica torna la F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con un ricco programma di eventi e attività dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il fine dell’iniziativa è quello di stimolare e sviluppare nei bambini e nelle bambine l’interesse verso l’arte e il patrimonio culturale attraverso esperienze che associano aspetti ludico-creativi a quelli didattici. ‘Diversi ma Uguali’ è il titolo di F@Mu 2022 e per trasmettere i valori di questa edizione – l’accoglienza, la gentilezza, la tolleranza, l’unicità – testimonial ufficiale dell’evento sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un'idea di Elisabetta Dami. Anche quest’anno sono moltissimi i musei, le fondazioni e gli spazi espositivi, pubblici e privati, che hanno aderito all’iniziativa e che per un giorno apriranno alle famiglie proponendo visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. Ecco dove sarà ospitato l’evento 2022: Museo preistorico dei Balzi Rossi, l’Area archeologica di Nervia e il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ a Ventimiglia e il Museo Civico del Lucus Bormani a Diano Marina.



Un ampio spazio questo weekend è dedicato allo sport: oggi e domani, presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo, è in programma un appuntamento con le campionesse di volley del futuro: si tratta della 38ª Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, iniziato nel fine settimana scorso e che prosegue con il settore femminile e precisamente, sul solco della tradizione, con la categoria Under 14. L’appuntamento si preannuncia di alto livello, con la partecipazione delle quattro delle migliori esponenti liguri e di quattro team in arrivo da Piemonte e Lombardia: Club ‘76 Chieri Gs Pino, Young Volley Lissone, Albenga e Maremola Pietra Ligure, Bergamo 1991, New Volley Carmagnola, Paladonbosco Genova e Planet Savona.



Ancora la città di Sanremo ospiterà oggi, dalle 15 alle 19 al parco di Villa Ormond, la manifestazione organizzata dalle 24 associazioni sportive del territorio che hanno aderito al progetto estivo ‘Sanremo in sport estate 2022’. Il percorso multisportivo si svilupperà in tutto il parco e vedrà le associazioni sportive impegnate in un susseguirsi di esibizioni e dimostrazioni: bambini e adulti avranno la possibilità di provare gratuitamente le più svariate discipline sportive. Inoltre sarà possibile raccogliere materiale informativo sui corsi in partenza. Insomma, un pomeriggio all’insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all’aria aperta.



Un intero pomeriggio dedicato allo sport e alle associazioni del territorio è anche quello in programma domani sul lungomare di Arma di Taggia, piazza Chierotti e piazza Marinella, dalle 14.00 alle 18.00, e che vedrà il coinvolgimento delle associazioni sportive tabiesi. I bambini e i ragazzi potranno così avvicinarsi a nuove attività grazie alle dimostrazioni che si terranno durante il pomeriggio. Una giornata per tutta la famiglia, per dare valore all’attività sportiva e alle realtà che da anni operano sul territorio.



Torna domani a Ventimiglia la manifestazione ‘Corri per Fabiola’, 4° Memorial su un percorso pianeggiante di 5 o 10 chilometri organizzato dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con lo sportello di ascolto e di aiuto Noi4you e l'organizzazione tecnica di Ventimiglia Marathon. L'iscrizione dei partecipanti è prevista al Resentello sul lungomare a partire dalle 8. Agli iscritti verrà consegnata la tradizionale maglietta gialla t-shirt, la partenza alle 10 e la premiazione alle 12.



C’è ancora tempo per qualche sagra autunnale e le si possono trovare domenica a Vallecrosia, Montegrosso Pian Latte e Perinaldo. In queste due ultime località sarà declinato a 360° il frutto per eccellenza di questa stagione: la castagna.



Il Comune di Vallecrosia organizza domani la ‘22ª Festa della Zucca’, evento clou dell’autunno del Ponente Ligure. Dalle ore 10 fino alle ore 18 il centro storico si ravviverà di magici colori e si racconterà attraverso itinerari di zucche, di fiori e di arte, ma anche di cultura, di musica, di spettacolo e soprattutto di enogastronomia. La Zucca, in tutte le sue forme e rappresentazioni, sarà l’elemento predominante che caratterizzerà l’intera Festa. All’interno del ‘Cantun dell’Artista’, in Via Dritta, sarà allestita una personale dell’Artista Barbara Trapani. A grande richiesta, fra le attrattive enogastronomiche, ritorna la ‘Birra alla Zucca’ preparata appositamente per l’occasione dal birrificio artigianale piemontese ‘Birra Carrù’. Inoltre presso i vari stand si potranno trovare prodotti enogastronomici e dell’artigianato. Le piazzette del Centro Storico di Vallecrosia si trasformano in una suggestione di profumi e di colori con le splendide composizioni floreali a tema che, eseguite dagli abili professionisti, saranno esposte come opere d’arte anche nei caratteristici ‘carruggi’.

Sta per scattare un fine settimana molto intenso ed altrettanto importante per Montegrosso Pian Latte, piccolo centro del profondo entroterra di Imperia. Dopo due anni di stop forzato, torna nel borgo la ‘Festa della Castagna’, giunta alla sua 51a edizione. La festa si svolgerà domenica, nella splendida cornice del centro storico a partire dalle 11. Prevista l’esposizione artigianale delle aziende agricole ed antichi mestieri, stand, musica dal vivo, intrattenimento per bambini e street food di paese. Mentre nel centro storico di Perinaldo, dalle 15.00, si terrà la ‘Castagnata’ con distribuzione di Caldarroste e Panissa. Il pomeriggio sarà allietato da tanta musica. Durante la manifestazione sarà possibile assistere alla distillazione di essenze locali.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

