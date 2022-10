Sanremo: al Villaggio dei Fiori la riunione annuale del Gruppo Sunelia

Il Gruppo Sunêlia è una rete di oltre 30 villaggi turistici 4 e 5 stelle, presenti in Francia, Italia e Spagna, che hanno in comune l’offerta di servizi di alta gamma, all’insegna di una costante innovazione e sviluppo sostenibile. Strutture che periodicamente sono sottoposte a una revisione attuata da un’agenzia specializzata che certifica il riconoscimento di “Qualità Sunêlia”. Ed è grazie a questo impegno che ad oggi il 93% dei clienti della rete si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto delle vacanze e raccomanda Sunêlia ai parenti ed amici.

“C'è solo una parola chiave ed è qualità” così Alain Faveau, presidente della rete Sunêlia ha richiamato l’attenzione dei membri della catena riuniti al campeggio Villaggio dei Fiori per il seminario annuale.

E proprio per garantire la più alta qualità ai clienti delle strutture del gruppo è stata elaborata una griglia di criteri con requisiti di gran lunga superiore ai criteri tradizionali. Gli impegni riguardano in particolare: sicurezza e servizi assicurati; animazione bambini e adolescenti; natura e rispetto dell’ambiente naturale; attrezzature di gran lusso e accoglienza personalizzata e conviviale.

La catena utilizza anche un team di persone, che segue le strutture per garantire un’accoglienza di alta gamma e queste riunioni annuali servono per condividere progressi ed innovazioni e affrontare insieme problemi e criticità. La rete nata 17 anni fa, ha fatto molta strada, trasformando il concetto di Camping in moderni luoghi vacanze, dei veri e propri “Hotel plein air”, perfettamente integrati con il territorio. Un’idea semplice e vincente, capace di interpretare i cambiamenti di un settore in continua evoluzione. Ora il consorzio ha in previsione di generalizzare la presenza di centri benessere in tutte le strutture, in un momento in cui le terme stanno diventando un prodotto di punta nel settore alberghiero.

“Il Covid ha cambiato i bisogni di vacanza – ci spiega il presidente in una pausa dell’incontro – sono aumentati i turisti ultra sessantacinquenni, perché in molti sono andati in pensione o si sono ritirati dal lavoro. Questi clienti si fermano nelle nostre strutture per periodi più lunghi e sempre di più in bassa stagione. Le nostre strutture sono in grado di offrire servizi sempre di alta qualità, come quelle offerte dal Villaggio dei Fiori di Sanremo: case mobili moderne e super accessoriate immerse in un giardino affascinante di fronte al mare e con la possibilità di escursioni diverse e una invidiabile pista ciclabile. Ed a tutto questo dobbiamo aggiungere un ristorante che offre un’ottima cucina del territorio, fra cui le grigliate fatte ancora utilizzando la legna e non alimentate a gas o a energia elettrica, e le serate a tema come quella deliziosa con i fiori eduli che abbiamo gustato l’altra sera. Il segreto del successo della vacanza sta oggi proprio nella ricerca di un ritorno alle nostre origini”.