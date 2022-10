Ventimiglia: ottimo successo di partecipanti nelle ultime due escursioni organizzate dal Museo Archeologico

Un grande successo di partecipanti e di critiche ha accolto gli ultimi due appuntamenti delle escursioni organizzate dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dalla Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia. Curate dai Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, si sono dimostrate una riuscita iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio.

Il primo si è svolto domenica 18 settembre con una escursione da La Brigue a Notre Dame des Fontaines, percorrendo un sentiero perfettamente attrezzato e mantenuto immerso in boschi incontaminati e ricchi di vestigia di antiche coltivazioni e attività umane come le ghiacciaie studiate per conservare la neve per i mesi più caldi, necessaria nelle epoche in cui non esisteva nessun tipo di refrigerazione artificiale.

Anche il secondo appuntamento, che si è svolto domenica scorsa, è stato seguito da un folto e appassionato gruppo che ha percorso l'antico tracciato che da La Brigue conduce a Tende via Col de Boselia, godendo di paesaggi caratteristici e spettacolari sulla val Roia, completando infine la giornata con la visita al Musée des Merveilles di Tende; il ritorno a La Brigue si è svolto con la Ferrovia delle Meraviglie.

Con queste iniziative il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti. Qualora i lavori di ripristino della strada di collegamento tra San Dalmazzo di Tenda e Casterino siano completati prima dell'innevamento stagionale, verrà programmata un'escursione alla Val Fontanalba tanto amata da Clarence Bicknell, che vi fece costruire la sua casa a Casterino, base operativa per le sue escursioni botaniche e archeologiche.