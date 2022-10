Sarà presentato il 22 ottobre il nuovissimo 'Vocabolario cerianasco': lo ha scritto Loredana Veneziano

Sabato 22 ottobre sarà presentato il ‘Vocabolario cerianasco’ (ed. Philobiblon), un’opera di grandissimo valore per Ceriana che rimarrà a testimonianza per le generazioni future.

L’opera è stata redatta da Loredana Veneziano, cerianasca e docente di lettere al ‘Liceo Aprosio’ di Ventimiglia appena andata in pensione. E’ anche collaboratrice di riviste culturali su filologia e dialetti d'Italia e, dal 1992, scrive le commedie in dialetto per la compagnia teatrale ‘serianasca’.

Nel corso della presentazione, prevista per le 17.30 alla sala teatro della fondazione ‘Gian Maria Rubini’, dialogherà con l’autrice il Prof. Angelo Lupi. Loredana Veneziano ha anche scritto nel 2002 ‘Brügaglie de verità’, una raccolta dei detti e proverbi cerianaschi.