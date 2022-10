Seborga: domenica prossima una esperienza unica con la raccolta delle olive nella notte del Plenilunio

Uno straordinario evento quello che si svolge domenica prossima dalle 22 a Seborga, all'Azienda agricola Monaci Templari. Verranno infatti raccolte le olive durante il Plenilunio di ottobre dal sorgere al tramonto della luna.

Un appuntamento incredibile tra cielo e terra, in quanto la luna piena di ottobre veniva conosciuta come luna del raccolto o luna del sangue dai nativi americani. Un momento propizio per la raccolta delle olive. Viene impossibile non farsi coinvolgere in questo spettacolo e per le persone che vorranno assistere, potranno osservare la luna con il telescopio collegandolo anche al loro smartphone. Raccoglieremo le olive di notte dall'oliveto divenuto da due anni ‘Presidio Slowfood’, al riparo dai raggi solari e sbalzi di temperatura: alla sola luce della luna.

L'olio, portato immediatamente il mattino successivo al frantoio biologico, otterrà un’espressione di profumo, gusto e aroma sicuramente migliori. La raccolta nelle ore notturne, con l'energia e la luminosità della luna piena con temperature inferiori a quelle del giorno, preserverà la qualità delle olive, esprimendo al meglio le caratteristiche organolettiche. La luna piena da sempre porta con sé mistero e curiosità, ed ogni volta che facciamo caso a questo evento ci troviamo col naso all’insù, ad ammirare quella sfera luminosa nel cielo del Principato di Seborga dove l'inquinamento luminoso è praticamente nullo.