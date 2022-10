La scuola primaria di Pontedassio alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni (Foto)

Un anno scolastico iniziato all’insegna della collaborazione tra amministrazione comunale e scuola primaria di Pontedassio con due iniziative che hanno visto i bambini nel ruolo di curiosi ascoltatori di storie che riguardano il territorio in cui vivono.

La scorsa settimana l’assessore Benedetta Papone con la responsabile scuola dott.ssa Rossi ha organizzato per le classi I-II-III elementare una gita a Villa Grock, dove i bambini hanno potuto conoscere la vita e le grandi capacità circensi di Adrien Wettach, il re dei clown, oltre ad ammirare il giardino della villa con tutte le varietà di piante e fiori. Ieri invece gli alunni della primaria si sono ritrovati in palestra per festeggiare la Giornata dei Nonni.

Protagonisti indiscussi alcuni nonni del paese, che hanno accolto con piacere l’invito dell’amministrazione, e si sono fatti voce narrante per i bambini che hanno ascoltato le usanze di un tempo: quando si andava a scuola a piedi portando un pezzo di legna per la stufa che riscaldava l’aula, i giochi che si facevano e perfino l’utilizzo della canna di bambù … “eh, sì bambini, la canna di bambù la usavano sulle nostre mani quando non eravamo attenti o facevamo i birichini” ha raccontato nonno Pietro. Un nonno che viveva in Svizzera ha sorpreso tutti spiegando che era costretto ad andare a scuola con gli sci per la neve alta. I bambini hanno mostrato molto interesse per gli aneddoti raccontati e hanno fatto moltissime domande ai nonni intervenuti. Al termine i bambini hanno donato ai nonni un bulbo di tulipano, omaggio del Vivaio Coa di Pontedassio.

“Un momento tenero per i nostri piccoli cittadini che si affacciano alla vita con l’aiuto della saggezza di chi li ha preceduti” commenta l’assessore alla cultura e alla scuola Benedetta Papone.