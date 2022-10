Coronavirus: oggi meno tamponi e calo dei nuovi casi, in provincia un ricovero in terapia intensiva

Sono 358 oggi i nuovi positivi al Covid in Liguria, dei quali 35 provincia di Imperia, 92 a Savona, 174 a Genoa e 57 a Spezia.

Numeri in calo ma, come ogni lunedì, per i pochi tamponi eseguiti. Sono 1.974 tamponi, dei quali 228 molecolari e 1.746 antigenici, per un tasso di positività pari al 18,13%, in linea con quello di ieri. In lieve calo anche oggi il numero dei ricoverati nella nostra provincia: sono 17, uno in meno di ieri ma, da oggi, c’è un paziente in terapia intensiva dopo molti giorni in cui non se ne registravano. Su scala regionale i ricoveri sono in aumento, 129 ovvero 6 in più di ieri con 6 di questi in terapia intensiva.

Oggi nessun morto mentre continua a salire il dato delle persone in isolamento domiciliare, arrivando a 7.331, 161 in più rispetto a ieri.

Sotto il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni