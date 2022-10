Camporosso presenta la biblioteca storica e intitola una sala comunale al poeta contadino Mario Saredi (Foto e video)

E' stata presentata, questa mattina, ai bambini delle classi quinte delle scuole elementari di Camporosso la biblioteca storica comunale, dono del marchese Oberto D’Oria, catalogata sul servizio bibliotecario nazionale grazie ad un finanziamento della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria. Domani, invece, verrà presentata al pubblico nella sala consiliare del comune di Camporosso. Nell’occasione sarà, inoltre, intitolata una sala comunale al poeta contadino Mario Saredi.

Oltre un secolo fa il marchese Oberto D’Oria lasciò in eredità al comune di Camporosso un prezioso patrimonio librario costituito da circa 2000 volumi, prevalentemente del ‘700 e ‘800. La biblioteca storica perciò ospita un tesoro bibliografico sconosciuto. “Camporosso all’interno del palazzo comunale contiene da moltissimi anni la biblioteca storica dono del marchese Roberto D’Oria” - fa sapere Cristiana Celi, assessore alla Cultura, Turismo, Sport e Manifestazioni - “Quest’anno abbiamo dato l'incarico all’Istituto Internazionale di Studi Liguri di effettuare una catalogazione di tutti i libri che ci sono o quanto meno di quelli più importanti e più antichi. È un lavoro molto difficoltoso e che richiede molto tempo e molto studio”.

“La biblioteca è stata catalogata con dei fondi della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria ed è stata catalogata in indice, in sbn, in modo che i volumi possano essere trovati da tutti” - illustra lo studioso e bibliotecario Marco Vincenzi spiegando il tipo di lavoro che è stato effettuato insieme alla dottoressa Daniela Gandolfo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri - “Abbiamo usato il fondo, che è molto importante, tutto per la conservazione dei volumi, libri molto antichi, alcuni risalenti al 1500, ma c’è anche una parte di manoscritti, statuti, risalenti al duecento, della zona imperiese e savonese che rappresentano degli unicum. Vi è pure un inventario realizzato dal padre del marchese Oberto D’Oria. Diversi libri sono realizzati con fogli di pergamena e tutti sono perfettamente conservati. Lo studio di questo fondo porterà poi alla pubblicazione di un catalogo cartaceo di questo fondo”.

Questa mattina la biblioteca è stata mostrata ai bambini delle scuole elementari di Camporosso. “Abbiamo organizzato due diversi eventi per avvicinare la cittadinanza al nostro patrimonio storico-artistico: questa mattina con i bambini delle scuole elementari di Camporosso ai quali Marco Vincenzi ha spiegato il tipo di lavoro che è stato fatto e li ha avvicinati alla conoscenza della biblioteca e dei testi che abbiamo, e poi domani alle 17, sempre nella sala consiliare, ci sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza nel quale ugualmente gli studiosi, che se ne sono occupati, spiegheranno ai presenti i testi che abbiamo e tutto il lavoro che c’è dietro alla catalogazione che loro stanno facendo” - spiega l’assessore di Camporosso Cristiana Celi.

“In mattinata Marco Vincenzi ha illustrato ai bambini delle classi quinte delle scuole elementari di Camporosso e di Camporosso Mare la biblioteca e la particolarità dei libri presenti che potranno servire negli anni a seconda degli studi che seguiranno, anche quando andranno all’Università. Chi vorrà avrà la possibilità di venire a consultare i volumi” – dice l’assessore ai Servizi sociali, Scuola e Pari opportunità Fulvia Raimondo.

L’appuntamento di domani sarà un’occasione anche per ricordare il poeta di Camporosso Mario Saredi. “Domani sarà anche un momento particolare perché verrà ricordato un poeta camporossino, Mario Saredi, che è scomparso nel 2019, al quale il Comune ha deciso di dedicare una sala comunale. Ci sarà, perciò, un momento di ricordo della sua persona e di lettura di alcune sue poesie" - conclude l’assessore Celi. All’evento è invitata la cittadinanza.