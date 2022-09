Scovata piccola piantagione di cannabis: Finanza trova una decina di piante illegali nel giardino di un 55enne

La Guardia di Finanza ha individuato una piccola piantagione di cannabis a Onzo, nel savonese, vicino al confine con la provincia di Imperia. A finire nei guai un 55enne italiano, già noto alle forze di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti che aveva avviato la coltivazione nel suo giardino.

Sono stati i militari della Compagnia di Albenga, a scovare la decina di piante di canapa indiana, genere cannabis, dell’altezza di oltre due metri. Le piante erano accuratamente nascoste nella rigogliosa vegetazione e venivano annaffiate dal proprietario con un sistema di irrigazione appositamente predisposto. La sostanza stupefacente, se immessa sul mercato illegale, una volta portata ad essiccazione, avrebbe fruttato un illecito profitto di oltre 6 mila euro.

Durante la perquisizione dell'abitazione le fiamme gialle hanno rinvenuto anche circa mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish, suddiviso in sacchetti e vasetti di vetro occultati in cucina e nel soggiorno di casa. Il 55enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Savona per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, mentre la sostanza stupefacente e le piante di cannabis sono state sequestrate.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini. L’intervento delle Fiamme Gialle conferma ancora una volta l’impegno del Corpo a tutela della legalità e per la repressione della coltivazione, del traffico e della commercializzazione di sostanze stupefacenti.