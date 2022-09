Vallecrosia, al via i lavori per l'abbattimento di un pino: scatta divieto di transito e di sosta in via I Maggio (Foto)

Fino alle 14 di oggi, e comunque fino a lavori ultimati, vi sarà divieto di transito e di sosta, come disposto dall’ordinanza emessa dalla polizia locale, in via I Maggio a Vallecrosia, nei pressi del pontino ferroviario, per consentire i lavori di abbattimento di un esemplare di pinus pinea posto a ridosso del condominio Susanna.

I lavori, iniziati alle 8 di questa mattina, si sono resi necessari in seguito alla relazione dell’agronomo del condominio e all’autorizzazione all’abbattimento da parte dell’Ufficio Ambiente.

Contro gli eventuali trasgressori la polizia procederà a norma delle vigenti disposizioni in materia, previste dal “Nuovo Codice della Strada” e dal relativo “Regolamento di Esecuzione”.