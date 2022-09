Vallecrosia: a ottobre due Open Day per i corsi di recitazione con Liber Theatrum

Il 5 e il 12 ottobre, alle 20, nel “piccolo teatrino” (sotto la chiesa moderna) di San Rocco a Vallecrosia in Via San Rocco 15, Open Day per il corso di recitazione per adulti organizzato da Liber Theatrum. Diciannovesima edizione del corso che si svolgerà sotto la consueta guida di Diego Marangon, regista e attore ma soprattutto vera anima della realtà artistica ventimigliese.

"Il tutto dopo un’estate molto impegnativa e densa di tanti appuntamenti che ha visto il gruppo ventimigliese, nelle sue varie formazioni, andare in scena tra il 10 luglio e il 10 settembre, con ben sette differenti spettacoli, tutti molto apprezzati dal numeroso pubblico. - ricorda Marangon - Ma Liber Theatrum non si ferma mai e infatti si sta lavorando intensamente anche a un nuovo lavoro previsto per il weekend del 14-15 e 16 Ottobre a Ventimiglia al Forte dell’Annunziata, progetto dedicato alla figura di Camillo Benso Conte di Cavour e al suo periodo giovanile trascorso al confine italo francese".



"Senza dimenticare poi il successo dell’Ottava edizione del festival di arti varie “HanburycheSPETTACOLO!”. Siamo già al lavoro per i mesi futuri e questi open day sono una nuova possibilità per chi si vuole avvicinare al mondo del teatro e scoprirne i segreti, ma soprattutto il fascino. Il corso permetterà di cimentarsi nell’arte della recitazione, prevedendo anche laboratori e workshop estemporanei con attori e registi professionisti, la cui calendarizzazione è in via di definizione proprio in queste settimane. Informazioni più dettagliate si potranno ottenere telefonando al 338 6273449 oppure scrivendo una mail all’indirizzo liber.theatrum@gmail.com e visitando il sito www.libertheatrum.com".



"L’ingresso libero e gratuito ai primi due incontri consentirà a chiunque di prendere visione direttamente e comprendere al meglio di che cosa si tratta, al fine di ricevere tutte le informazioni utili per decidere se iniziare o meno l’avventura teatrale, che come di consueto, dopo trenta incontri, si concluderà a inizio estate con un saggio spettacolo. - conclude - Un percorso dedicato al corpo ed alla voce, fatto di esercizi corporei e giochi teatrali, improvvisazioni e lavoro sull’intenzione e l’ascolto (di sé e dell’altro) che permetterà agli aspiranti attori di esplorare e sperimentare soprattutto la propria sfera emozionale, per riuscire a mettere in scena la parola drammaturgica e trasmettere al meglio un messaggio, facendo vibrare le corde emotive degli spettatori, in un viaggio metaforico che, come al solito, porterà alla messa in scena di un saggio finale".