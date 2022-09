Poste Italiane: il Sindaco di Taggia in visita all’ufficio postale dopo la riapertura

Si è svolta in mattinata la visita del Sindaco di Taggia, Mario Conio all’ufficio postale di Piazza Spinola riaperto lo scorso 12 settembre dopo alcuni mesi di chiusura causati da un grave danno alla condotta fognaria che ha provocato una temporanea inagibilità dei locali. Ad accoglierlo nella sede postale, Antonio Inverno, Direttore della Filiale di Imperia e Federico Sichel, Responsabile delle Relazioni istituzionali.

“C’è grande soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Marco Conio - perché quello che era un problema è diventata una opportunità. Questa sede postale di Arma di Taggia ha vissuto nel mese di aprile un problema molto serio e ha perso completamente la sua funzionalità. La chiusura ha penalizzato la città ma oggi possiamo dire con soddisfazione che nei tempi prestabiliti siamo qui ad inaugurare di nuovo questo ufficio in una veste rinnovata, sanificata e davvero efficiente. La città oggi torna a vivere appieno il servizio postale e lo fa in un luogo confortevole. Poste italiane ha mantenuto l’impegno preso rispettando i tempi che ci si era prefissati ed è nuovamente presente sul nostro Comune con le sue tre sedi.”

“Durante la chiusura- ha dichiarato Inverno- l’Azienda, ha attivato ogni possibile soluzione per far fronte al disagio tra cui l’ampliamento dell’offerta su sei giorni presso l’Ufficio Postale di Via Due Cammini, istituendo uno sportello dedicato e potenziando gli altri Uffici presenti nel bacino territoriale. Un ringraziamento particolare va alla cittadinanza per aver atteso il ripristino del servizio e ai dipendenti dell’Ufficio Postale che hanno supportato la clientela nelle altre sedi della zona".

“Poste Italiane in un clima di dialogo costante e di collaborazione con l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato Sichel - ha riposto il massimo impegno per restituire la sede alla comunità nel minor tempo possibile consapevoli di quanto il servizio sia considerato essenziale presso i cittadini della comunità". Sono stati numerosi gli interventi di sanificazione, igienizzazione e bonifica, oltre alle verifiche su tutti gli impianti dell’ufficio per poter garantire la salubrità degli ambienti a tutela della salute dei dipendenti e della cittadinanza.

L’ufficio postale di Taggia è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.