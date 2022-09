Imperia: venerdì prossimo, incontro gratuito su come affrontare il mal di schiena

Nove persone su dieci affermano di soffrire di mal di schiena, più in particolare di lombalgia, dolore localizzato nella parte bassa.

Sembra proprio essere il fastidio del secolo: il mal di schiena. In molti ne soffrono e il problema è peggiorato dopo pandemia e lockdown. Tra i tanti problemi è molto comune la lombalgia, il dolore localizzato nella parte bassa della schiena: è una delle cause frequenti di assenza dal lavoro. Alcuni accorgimenti possono prevenirla e attenuarla.

Ne parlerà venerdì 30 settembre alle ore 21,00 presso la sede provinciale ACLI di Imperia in Via Don Abbo 24 il Dott. Alessandro Sciandini, esperto di rieducazione posturale ed ergonomia del lavoro, ideatore del metodo A.B.C. e della Naturopostura, un programma preventivo/compensativo per educare all’uso funzionale delle posture in ogni ambito (lavoro, tempo libero, ect).

L’incontro è gratuito, aperto a tutti e saranno rispettate le ultime disposizioni relative al COVID19.