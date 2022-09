'Sanremo in sport estate 2022', sabato prossimo una giornata di festa a Villa Ormond

Sabato 8 ottobre dalle ore 15 alle ore 19 si terrà la manifestazione sportiva organizzata dalle 24 associazioni sportive del territorio che hanno aderito al progetto estivo 'Sanremo in sport estate 2022' presso il parco di Villa Ormond.

Si tratterà di un percorso multisportivo che si svilupperà in tutto il parco e che vedrà le associazioni sportive impegnate in un susseguirsi di esibizioni e dimostrazioni e nel dare la possibilità di provare le più svariate discipline sportive sia a bambini che adulti. Inoltre sarà possibile raccogliere materiale informativo sui corsi in partenza.

Un pomeriggio all’insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all’aria aperta.

“La nostra iniziativa intende riunire un unico evento le associazioni che hanno aderito ai progetti Sanremo in sport e sport nei parchi e valorizzare le attività proposte molte all’aperto in splendidi giardini resi disponibili dall’amministrazione” dichiarano le associazioni sportive.

“Una bella iniziativa che giunge al termine della seconda edizione del progetto estivo di Sanremo in sport, evento che porta cittadini e turisti a far sport all’aria aperta tra i luoghi pubblici più belli, un’iniziativa che ha riscosso un bel successo e che incarna quei propositi che da sempre sosteniamo”, ha commentato il sindaco Alberto Biancheri.

Spiega la consigliera Ethel Moreno promotrice delle iniziative: “Come avevamo annunciato alla presentazione del progetto Sanremo in sport ci sarà un pomeriggio di festa e di sport per tutti nel bellissimo parco di Villa Ormond. Sia i bambini che gli adulti potranno sperimentarsi nelle più importanti attività sportive che il nostro territorio offre in un contesto di festa che prevede anche l’omaggio di un gadget a coloro che termineranno il percorso.

La concessione per questo evento oltre che del patrocinio del comune di Sanremo anche quello della regione Liguria e del Coni oltre alla collaborazione della fondazione Villa Ormond ritengo sia un giusto riconoscimento al lavoro svolto dalle associazioni sportive che non solo hanno offerto lezioni gratuite per tutto il

periodo estivo ma svolgono anche un importante ruolo educativo per i nostri bambini e giovani. Questa festa permette sia di avvicinarsi a nuovi sport sia di conoscere da vicino le più importanti realtà sportive del nostro territorio che ritengo debbano essere sostenute e valorizzate dall’amministrazione”.