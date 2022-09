Musica. Online sabato “L’estate migliore”, nuovo singolo firmato Electroposh

Sabato alle 12 sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo di Electroposh a.k.a. Andrea Di Michele. Il brano si intitola “L’estate migliore” e segue “La costruzione delle cose” uscito il 29 luglio.

Anche per questo pezzo Electroposh ha collaborato con Fabio Fornaro per il testo e Monia Russo per la registrazione della parte vocale. Simone Guzzino ha curato l’arrangiamento e la produzione.

La canzone ha forti sonorità anni ‘80 e racconta della malinconia e lo smarrimento che si prova quando l‘estate finisce e con essa anche l’amore appena vissuto, con la speranza che non sia finito davvero.

Electroposh è su Instagram, Spotify e YouTube