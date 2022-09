Camporosso Mare ha inaugurato oggi la nuova scuola dell’infanzia dedicata a Lucia Corna (Foto e Video)

E’ stata inaugurata in mattinata la nuova scuola dell’infanzia di Camporosso Mare, dedicata a Lucia Corna, camporossina molto attiva nel mondo dell’associazionismo e nella politica scomparsa nel 2015.

È stata infatti scoperta la targa in memoria della maestra ed ex assessore Corna alla presenza del sindaco di Camporosso Davide Gibelli, degli assessori Cristiana Celi, Maurizio Morabito e Fulvia Raimondo, dei consiglieri Vincenzo Freno e Davide Grimaldi, del nuovo dirigente scolastico Francesco Lettieri, dei bambini, delle maestre, della polizia, del presidente della Spes di Ventimiglia Matteo Lupi, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dei membri dell'associazione Penelope. Per l'occasione vi era anche don Tommaso che ha benedetto la nuova scuola. Il figlio di Lucia Corna, Giovanni, che non ha potuto presenziare all'evento, è comunque riuscito a visitare, nei giorni scorsi, l’edificio scolastico dedicato a sua madre. La cerimonia inizialmente era prevista il primo giorno di scuola, lo scorso 14 settembre, ma a causa del maltempo è stata rinviata alla giornata odierna.

Il nuovo plesso scolastico di via San Rocco, oltre alle aule, ha pure un refettorio, spazi per attività libera e pratica, una palestra, un piccolo laboratorio e un’area esterna con pavimentazione antitrauma destinata al gioco. "Vi invito a vivere la scuola con la massima passione e di assaporare e sfruttare ogni istante della vostra vita scolastica. Vi invito a fare tante domande e di crescere nel modo migliore" - ha detto il sindaco Davide Gibelli rivolgendosi ai circa 200 alunni del plesso scolastico di Camporosso Mare - "Inoltre è un momento per augurare a tutte le insegnanti 'buon lavoro' per il nuovo anno scolastico".

Lucia Corna era una maestra, aveva insegnato nelle scuole elementari di Ventimiglia e Dolceacqua, ed era stata segretaria provinciale del Sindacato Scuola inoltre aveva dato vita al ‘Progetto di Educazione alla Legalità e alla Convivenza Democratica’, che ancora oggi opera sul territorio. Ricoprì anche il ruolo di assessore alle Politiche Sociali nel Comune di Camporosso e nel 2008 fondò l’associazione “Penelope – donne del Ponente Ligure per le Pari opportunità’”. Inoltre era stata volontaria dell’associazione Spes di Ventimiglia e aveva anche partecipato alle attività dell’associazione Libera contro le Mafie.