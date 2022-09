Sanremo: incidente stradale in zona Foce, traffico in tilt stanotte tra la periferia il centro della città

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi feriti, ha bloccato questa notte poco dopo le 24, sia corso Matuzia che corso Imperatrice a Sanremo, con code che sono arrivate fino al centro della città.

L’incidente è avvenuto a ridosso della rotonda tra corso Matuzia e corso Inglesi e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. Le operazioni di soccorso hanno bloccato il traffico, particolarmente sostenuto in un sabato sera che ha visto Sanremo piena tra turisti e residenti.

Il ferito, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ma è stato portato in ospedale per le cure del caso.