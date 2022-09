Lavoratti di Varazze rischia di chiudere e Fabio Fazio arriva in soccorso: “Si doveva fare qualcosa”

“Questa storia comincia con un c’era una volta”.

Così su Instagram il conduttore tv savonese Fabio Fazio ha iniziato il suo racconto, ufficializzando praticamente l’acquisizione da parte sua, di sua moglie e del suo socio Davide Petrini, della storica fabbrica che produce cioccolato di Varazze Lavoratti.

“C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato, molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti lì come me dove c’erano i miei nonni e a che a ogni Pasqua o Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda che due anni fa rischiava di chiudere per le difficoltà del Covid che ha coinvolto molte aziende” ha proseguito Fazio che renderà nota l’acquisizione quest’oggi.

“Mi è sembrato che si dovesse fare qualcosa e insieme ad un socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e bella che ci possa essere e certamente un modo per tornare indietro nel tempo, per tornare bambini” ha continuato il conduttore di “Che tempo che Fa”.