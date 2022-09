Ventimiglia: primo giorno al Liceo ‘A. Aprosio’, i saluti del Commissario Prefettizio e l’entusiasmo per il ritorno alla normalità

Primo giorno di scuola anche per il liceo “A. Aprosio” di Ventimiglia, che quest’anno riparte con la novità del nuovo indirizzo di Scienze umane e con un record di iscritti negli indirizzi tradizionali del liceo classico, scientifico e linguistico.

Il suono della campanella, rimasta in silenzio nei due anni della pandemia, ha restituito immagini e sensazioni di straordinaria normalità: quella che era mancata dopo i tempi tumultuosi dell’emergenza Covid con le restrizioni connesse al mondo della scuola. Una delle gioie più grandi tra gli alunni è il non dover indossare nessun tipo di dispositivo di sicurezza in classe. Insomma un rientro all’insegna dell’entusiasmo, della condivisione e della ritrovata normalità.

Gli oltre duecento “primini” che hanno scelto il liceo “Aprosio” dopo l’esame di terza media, sono stati salutati negli spazi sportivi della scuola dal Commissario Prefettizio del Comune di Ventimiglia, Samuele De Lucia, dalla Dirigente dell’istituto Lara Paternieri, dai suoi vice, Nanni Perotto e Marco Muratore e dal corpo insegnanti.