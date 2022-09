Primo giorno di scuola a Sanremo: il sindaco Alberto Biancheri in visita al plesso Asquasciati

Questa mattina, in occasione del primo giorno di scuola, il sindaco Alberto Biancheri si è recato in visita alle materne ed elementari Asquasciati per portare un saluto, a nome di tutta l’amministrazione comunale, al dirigente scolastico, al corpo docente e al personale, nonché alle famiglie e ai bambini, in rappresentanza di tutta la comunità scolastica sanremese.

“Quest’anno – ha dichiarato il sindaco - ho scelto un plesso dove la scorsa primavera abbiamo ultimato un importante lavoro per realizzare un bellissimo cortile esterno ma che non abbiamo potuto inaugurare, insieme ai bambini e ai docenti, per le restrizioni anti covid in vigore in allora. Oggi torno qui, in occasione del primo giorno di scuola, in una situazione diversa e questo penso sia un passaggio simbolico molto importante anche come auspicio per il nuovo anno scolastico”.

Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore con delega alle scuole Costanza Pireri e dal dirigente scolastico Raffaele Prodomo, ha visitato il plesso che ospita un’ottantina di bambini e ha preso visione del nuovo cortile ultimato pochi mesi fa: un investimento complessivo di circa 200 mila euro che ha consentito la trasformazione di un’area, prima destinata a parcheggio in asfalto, in un bellissimo nuovo, grande spazio ludico e ricreativo con verde, giochi, nuova pavimentazione, panchine e tanto colore.

Con l’occasione il sindaco ha anche fatto il punto su tutti gli investimenti messi in campo sulle scuole: “Anche quest’estate i nostri uffici, i nostri operai e quelli delle ditte incaricate hanno lavorato alacremente in diversi plessi scolastici per quasi 600 mila euro di interventi: all’Asquasciati e a Villa Vigo sulle aree esterne mentre alla Ghirotti di Bussana sono stati realizzati nuovi locali e alla Montessori sono stati effettuati i lavori antincendio. Tutto questo mentre stiamo portando avanti con impegno la progettazione sul PNRR legata all’edilizia scolastica per oltre 10 milioni di euro tra asili nido, materne e superiori, nell’ambito di una programmazione che dal 2015 ad oggi ha portato ad un investimento complessivo di 24 milioni di euro sulle scuole sanremesi, aspetto di cui ribadisco spesso l’importanza”, ha rimarcato il primo cittadino, che poi ha rivolto un augurio: “Dopo anni complessi anche per il mondo della scuola, voglio rivolgere a tutti i nostri ragazzi, al personale scolastico, ai docenti e ai dirigenti un caloroso augurio di un sereno e proficuo anno scolastico”.