Ospedaletti: autunno e piogge alle porte, il Comune predispone la pulizia di rii e torrenti

L’autunno è alle porte e, dopo la siccità degli ultimi mesi, si attendono le classiche piogge stagionali che, se da una parte potranno far bene agli acquedotti, dall’altra preoccupano per eventuali danni legati a rii e torrenti.

Proprio per questo, in relazione agli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, il Comune di Ospedaletti ha predisposto una serie di pulizie urgenti dei rii comunali Crosio, Termini, Pellotta, Noci e Carrubo.

Il Sindaco, Daniele Cimiotti, ha emanato un’ordinanza per prevenire eventuali occlusioni o esondazioni dei torrenti presenti sul territorio comunale per la maggior parte tombinati. Con l'ausilio del personale o di ditte specializzate, si dovrà provvedere alla pulizia dei greti dei torrenti Comunali. Per questo è stata autorizzata la Cooperativa LS di via Quinto Mansuino.