Imperia: ritorna la Festa di San Maurizio: dal 16 al 18 settembre con mostra mercato, eventi ed esibizioni

In occasione delle celebrazioni di San Maurizio, ritorna dal 16 al 18 settembre la tradizionale festa nel centro di Porto Maurizio con mostra mercato, eventi ed esibizioni di danza e musica.

L'evento, organizzato dal Comitato San Maurizio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Imperia e il patrocinio di Regione Liguria, si articolerà in Via Cascione e Via XX Settembre con l'organizzazione della mostra mercato dedicata ai produttori locali, con specialità liguri e piemontesi, e all'artigianato creativo e artistico ispirato alla bellezza della costa ligure. Durante i tre giorni di festa saranno inoltre coinvolte le attività commerciali della zona.

Sono previsti intrattenimenti musicali con il duo musicale femminile di flauto e violino “Blu Sirio” e il trio musicale “Sinafè” con la cantante Francesca Pilade. Previste inoltre esibizioni di danza a cura della Scuola New Movanimart e Danze Etniche.

Nella giornata di venerdì, in via XX Settembre, si terrà la degustazione di vini del Ponente Ligure coordinata da Giuliano Ferrari con la collaborazione di “Vite in Riviera”, rete di imprese vitivinicole del Ponente Ligure, dei Somelier Fisar e della Confraternita dell'Ormeasco. Le degustazioni guidate saranno arricchite da una carellata di specialità elaborate dalla Gastronomia Elena.

Per l'intera durata della manifestazione, in via Cascione si terrà la Mostra del Fungo e di erbe officinali a cura del Gruppo Micologico Imperiese con visite guidate da esperti micologi e studiosi. Tra gli stand istituzionali, sarà presente anche l'Università di Genova per offrire a tutti gli studenti materiale di orientamento ai corsi di laurea.

L'evento si chiuderà domenica 18 settembre con esibizioni di musica e danza in centro città e con truccabimbi.

«Come Amministrazione abbiamo supportato il Comitato nell'organizzazione dell'evento, che va a prolungare un settembre molto positivo per il turismo, visto il successo del recente raduno delle Vele d'Epoca. Sarà un appuntamento per tutte le fasce di età, con gli espositori che animeranno il centro storico nel fine settimana. La mostra mercato, così come organizzata, restituisce bene il legame tra mare ed entroterra che caratterizza il nostro territorio, le Alpi al Mare, elemento sul quale da anni stiamo lavornado con il Sindaco Scajola», commenta l'assessore a Commercio e Turismo, Gianmarco Oneglio.