Imperia: a dicembre assemblea di Federcasa, Parolini "Portiamo avanti un impegno in sinergia con la Regione" (Foto e Video)

Si svolgerà il 16 dicembre prossimo a Imperia l’assemblea nazionale di Federcasa. Proprio per questo Arte ha organizzato un appuntamento alla presenza del presidente nazionale di Federcasa, Riccardo Novacco, e del Direttore Generale, Patrizio Losi.

L’assemblea nazionale, infatti, è un evento di grande rilevanza per Imperia e per Arte, che si confronteranno sul fronte delle politiche abitative nazionali, in un periodo particolarmente complesso. Federcasa, infatti, gestisce oltre 800mila abitazioni e, solo questo basta per dare un’idea della rilevanza dell’Ente. “Ci riconosciamo in Federacasa – ha detto Parolini – per una politica segnata dalla collaborazione con gli enti locali e dalla condivisione di un forte impegno sul fronte dell’emergenza casa”.

Roberto Novacco, presidente di Federcasa, ha fatto il punto della situazione nazionale: “Essere ad Imperia nel mese di dicembre – ha detto – sarà un onore. Non è facile riuscire a fare sintesi in tutta Italia con agenzia federate che hanno esigenze di carattere diverso tra loro. Lo stiamo facendo in maniera sinergica, cercando di fare degli ‘Agorà’ in call, ritrovandoci per fare ‘squadra’ a livello nazionale portare i temi al Governo. Non è semplice ma ce la stiamo mettendo tutta e i primi risultati stanno arrivando”.

Il Direttore Generale di Federcasa, Patrizio Losi, ha così commentato l’incontro odierno con Arte: “C’è un grane filo conduttore tra Arte e Federcasa – ha detto – ma anche con la parte politica. Noi scontiamo l’indifferenza della politica che, negli ultimi 20 anni, abbiamo vissuto un momento ‘dormiente’ e pensando che non ci fosse più bisogno delle abitazioni a basso costo. Anche la pandemia e altre situazioni hanno creato situazioni che, seppur non analoghe a quelle del dopoguerra, ci vanno molto vicino. Noi stiamo cercando di fare in modo che la politica dia la possibilità a Federcasa di avere finanziamenti regolari che nascano dalla fiscalità generale”.

L’idea è quella di coniugare le problematiche sociali con la tutela del territorio, creare spazi urbani sempre più vivibili, a misura delle famiglie e delle loro esigenze: “E’ un compito estremamente impegnativo – ha detto Parolini – che Arte Imperia, al fianco della Regione e del Comune, porta avanti concretamente. Due sono le priorità da tenere in evidenza in questo periodo: l’attenzione costante alle famiglie e alle loro necessità ma anche la definizione di una politica sociale e abitativa volta a ricucire sempre di più il tessuto urgano, in special modo nelle periferie, unendo la qualità della vita in ambito residenziale, con il supporto dei servizi mirati”.

Arte non da solo alloggi ma anche la dignità di avere una casa, tutelarla e mantenerla in buone condizioni come centro vitale della famiglia: “Forniamo buone case – prosegue Parolini – ma dobbiamo anche formare buoni inquilini. Costruire e mantenere sono due concetti che prevedono due chiavi di lettura: una pratica e materiale ma anche una umana. La seconda è quella sociale che, spesso, è ancora più importante”.

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha ricordato, da parte sua, come l'Italia abbia il record del numero di proprietari di abitazioni, l'80%: "Ma negli anni '50 non era così'. Questo risultato è stato dovuto all'azione del governo e al Piano casa varato allora. Bene, ma sostanzialmente siamo rimasti fermi lì. Sono stati fatti nel tempo vari aggiustamenti, ma la strategia progettuale si è come fermata. La struttura della politica abitativa non ha più sufficiente forza per ottenere risposte concrete dal governo nazionale , anche se con il Pnrr ora qualcosa si muove. Ma sul fronte della semplificazione diretta delle procedure siamo ancora molto arretrati, tutto è farraginoso. E noi non possiamo più permetterci di fare burocrazia su burocrazia. Anche perchè, per quanto riguarda le politiche abitative, oggi ci sono nuove esigenze rispetto al passato: mariti e mogli separati, giovani coppie, nuove realtà con nuove emergenze e strati del ceto medio che si sono progressivamente impoveriti. Bisogna costruire di più con criteri moderni, virtuosi e sostenibili e credo che FederCasa e la stessa Arte debbano edificare e razionalizzare indirizzando tutto il settore, ne hanno la forza la progettualità, e devono anche trovare i loro spazi di autonomia. Perché ci sono questi spazi di autonomia. Ora bisogna dare risposte concrete a esigenze nuove".

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore regionale, Marco Scajola: “Da anni volevamo portare l’assemblea in Liguria e, ancora meglio ad Imperia, dove ci si confronterà sulle politiche abitative diverse. Vogliamo abitazioni diffuse e non ghetti sul territorio ma, allo stesso tempo, avremo un centro servizi che non sarà solo un ufficio dove rivolgersi ma anche la possibilità di avere assistenza, legale e psicologica per aiutare chi ha più bisogno di noi”.

“La scelta della Liguria e in particolare del nostro ponente per un evento di tale portata è la conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Ringraziamo FederCasa, che rappresenta 80 aziende casa sul territorio italiano, con la gestione di 800 mila alloggi per un totale di 2,5 milioni di persone, per aver scelto Imperia come sede per il convegno nazionale. In questi anni molto è stato fatto in Liguria e molto stiamo ancora facendo per migliorare il patrimonio di edilizia sociale ligure, dal premio Enershift al progetto di riqualificazione di 10mila alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, per garantire alloggi moderni e confortevoli. Stiamo anche lavorando nella direzione dell’edilizia residenziale diffusa, una modalità innovativa che consente una riqualificazione non solo urbanistica, ma anche sociale del nostro territorio”.