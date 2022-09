Dalla provincia di Cuneo: a Cervasca un fine settimana di festa e importanti eventi

Mancano pochi giorni alla Mostra biennale degli Artisti di Cervasca, giunta alla 12esima edizione dopo più di 25 anni di attività e quest'anno accorpata alla prima della Fiera del Libro, un appuntamento tutto nuovo dedicato alle case editrici e agli autori emergenti.



"L'evento ufficiale coprirà il pomeriggio di sabato prossimo e per l'intera giornata di domenica, con partenza dalle 10:30 - ha ricordato l'assessore Massimo Parola - 40 tra autori e case editrici saranno presenti a San Michele di Cervasca, dove il programma dell'evento prevede ben 30 presentazioni letterarie impostate, a rotazione sino alle 18:30, su cinque sale. Presto pubblicheremo il calendario completo".



Domenica, dalle 10 del mattino circa, 40 artisti del territorio presenteranno le loro opere nella piazza della frazione. A fare da introduzione alla Fiera del Libro, alle 20:45 di venerdì 16 settembre nel salone polivalente del capoluogo, la serata dedicata alla figura del Comandante Alfa, il carabiniere più decorato d'Italia, e la presentazione del suo ultimo libro: Parola d'ordine: proteggere – La mia vita in difesa degli altri. A moderare la serata, la giornalista Ada Origlia.



Spazio anche alla musica nella serata di sabato sera, grazie ai balli occitani del gruppo 'Folk and Rouge' che si esibirà in formazione completa con i cinque componenti. Fondamentale l'apporto delle scuole cervaschesi alla Mostra (con l'esposizione di alcune opere realizzate dagli studenti e dagli ospiti del centro diurno di 'Cascina Pellegrino'), alla serata inaugurale nella quale interverranno con delle domande i ragazzi delle terze medie e durante le presentazioni dei libri con gli interventi degli alunni delle seconde.



L'assessorq Daniela Benessia ringrazia la commissione della biblioteca, i promotori della manifestazione, le decine di volontari coinvolti nell'organizzazione e tutte le associazioni che hanno collaborato a vario titolo, oltre alla dirigente scolastica e il corpo docente.



"Dopo due anni di pandemia che ci hanno limitato nel proporre al pubblico serate culturali di un certo rilievo, a Cervasca tornano per un weekend cultura e musica. Si proseguirà poi con altri appuntamenti dell'Autunno Cervaschese che presenteremo nelle prossime settimane, con la 21esima Sagra della Castagna cervaschina e la 38esima edizione della Sagra dei Pisacan" ha aggiunto il sindaco Enzo Garnerone.