A Montalto torna lo spettacolo della rappresentazione storica della Cronica Monltisanti

Si è svolta ieri nel borgo di Montalto la rappresentazione storica della Cronica Monltisanti con un successo di pubblico come nel piccolo paese non si vedeva da anni.

Molti anche i turisti stranieri e i residenti che hanno raggiunto Montalto anche dalla costa per assistere al corteo storico e alle danze medievali.

“Tutto è stato possibile grazie alla comunione di intenti tra la Pro Loco di Montalto Carpasio e il Comune con il coinvolgimento di molti figuranti del luogo - commenta il vice sindaco Valerio Verda - un ringraziamento ai maestri delle musiche medievali che hanno incantato con la loro bravura le centinaia di presenti”.