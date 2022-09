Vele d’Epoca di Imperia, Piero Maranghi e Leonardo Piccinini presentano il libro 'Almanacco di Bellezza': domani pomeriggio alle 18.30 in Calata Anselmi

Durante il ricco programma di eventi a terra di Vele d'Epoca di Imperia si parlerà anche di cultura e anniversari. Alle 18.30 di domani, in Calata Anselmi, sul palco Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, legati a Imperia, presentano "Almanacco di Bellezza", il libro tratto dalla trasmissione in onda ogni giorno su Classica HD (Sky, canale 136).

Alla presentazione interverranno la giornalista Lucia Scajola e il produttore e manager discografico Stefano Senardi. L’evento apre il ricco programma di appuntamenti pomeridiani e serali che avrà il suo culmine nello spettacolo “La Luna sulle Vele d’Epoca” in programma domani alle 21.30, in Calata Anselmi, e nello spettacolo pirotecnico di sabato sera nel bacino portuale di Borgo Marina.

‘Almanacco di Bellezza’ è il programma di attualità culturale in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.00 e, in replica, alle 20.30, su Classica HD (Sky, canale 136). Nato nell’aprile 2020, racconta quotidianamente gli anniversari, le storie e le curiosità del giorno, tra “divagazioni dal calendario e non solo”, con uno sguardo anche sul presente e sull’attualità, con il commento delle notizie legate al mondo della cultura. Storia, arte, cinema, musica, teatro, architettura, ma soprattutto donne, uomini, bellezza. Un programma che nel dicembre 2021 è diventato anche libro: "Almanacco di Bellezza", di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, con le illustrazioni di Giuseppe Ragazzini, edito da Rizzoli. 416 pagine di divagazioni sulla bellezza, che accompagnano il lettore per tutto un anno e oltre. Racconti, spunti per leggere, guardare un film, osservare un’opera d’arte, ascoltare un brano musicale, all’insegna della scoperta e della curiosità.

Piero Maranghi, milanese, classe 1969, è dal 2004 editore, amministratore delegato e direttore di CLASSICA HD. Come produttore ha realizzato negli ultimi anni documentari e docufilm destinati ai cinema di tutto il mondo, fra cui Teatro alla Scala. Il tempio delle meraviglie (2015), Leonardo da Vinci. Il genio a Milano (2016), L'Amatore (2017), Dentro Caravaggio (2019). Con RAI, France Télévision e la tedesca HR, nel 2017 ha prodotto Max & Maestro, una serie di 52 cartoni animati con la speciale partecipazione del maestro Daniel Barenboim. Ha ideato e realizzato il Museo della Vigna di Leonardo e dirige da 20 anni la Fondazione Piero Portaluppi. Dal sodalizio artistico con Paolo Gavazzeni hanno preso forma le regie d'opera, tra le quali: Aida, Manon Lescaut, Rigoletto, La Cenerentola, La Traviata, Bohème (che ha aperto la stagione 2022 dell'Opera Lirica al Teatro Regio di Torino).

Leonardo Piccinini, modenese, classe 1979, ha iniziato a interessarsi alla storia del collezionismo e del mercato d’arte subito dopo gli studi, alla Ca' Foscari di Venezia. Negli anni ha scritto per diverse riviste specializzate e ha preso parte alla redazione delle trasmissioni RAI di Philippe Daverio Passepartout, Il Capitale ed Emporio Daverio. Da molto tempo è impegnato nell'Associazione Amici di Brera, attivissima nel diffondere la conoscenza e contribuire alla salvaguardia di uno dei più importanti complessi museali d’Europa.