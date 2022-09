Ritornano le attività del Comitato CSI: oltre alla sede di Imperia riaprirà anche quella di Sanremo

Dopo due anni di pausa forzata, anche i Comitato di Imperia Sanremo riapre la propria attività con rinnovata forza e voglia di fare.

Sono già aperte le affiliazioni per l’anno sportivo 2022-2023 che vede oltre ai normali campionati di calcio, con un sempre maggior numero di società che apprezzano sia l’ormai noto circuito denominato ‘NOI CSIamo’ anche i vari campionati che partono da ‘Sport e Go’ per i più piccoli da 10-12 anni in su, con annesso circuito di atletica – corsa, salto in lungo e lancio del vortex - fino ai campionati di U18 che permettono tutti una successiva ammissione alle finali nazionali.

La pallavolo che ormai da anni interessa tutte le categorie anche qui con il circuito di ‘Sport e Go’ che prevede squadre anche miste con circuito di atletica, e le categorie U13 – U14- U16, con tornei finali ed eventuali interprovinciali e con campionati che permettono l’accesso alle finali nazionali. Il nuoto con il circuito regionale nelle varie categorie, e altri sport come il Padel, Karate, Basket e tanti altri.

L'anno scorso, nonostante le difficoltà dovute al Covid 19 le Società nelle varie categorie sportive hanno portato in provincia ottimi risultati, ottenendo la promozione alle fasi finali Nazionali per le discipline del Calcio, Nuoto, e Pallavolo, portando a casa in quest’ultimo sport il titolo di campioni di Italia Under 14 femminile con la società Scuola di Pallavolo Mazzucchelli.

Il Comitato di Imperia Sanremo non è solo sport ma anche formazione. Vengono infatti tenuti corsi di BLS e BLS-D Basic Life Support e Basic Life Support and Defibrillation, oltre ai corso di sport alternativo per arbitri Calcio e Volley, Giudici Sportivi, corsi per Allievi Allenatori e molto altro. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alle segreterie ai numeri telefonici 0183297485 o cell. 3518158759 – 3298040496.

Novità di questo anno è l'apertura dell’ ufficio della sede storica di Sanremo in aggiunta a quella di Imperia, il tutto per dare un servizio sempre più puntuale ed efficiente. La sede di Imperia in via Sacra Famiglia, 46 è aperta il Lunedì e Giovedì dalle 14 alle 16. La sede di Sanremo in Piazza Cassini, 13 è aperta il Lunedì e il Giovedì dalle 16 alle 18.