Sanremo: in occasione del centenario della nascita il Comune conferma la creazione dell'Itinerario Calviniano

L’amministrazione comunale di Sanremo, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, ha approvato la creazione del cosiddetto ‘Itinerario Calviniano’ per ricordare lo scrittore che a Sanremo ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza e che con la città dei fiori ha sempre mantenuto un indissolubile legame, come testimonia la sua produzione letteraria.

Lo scorso anno venne costituito il ‘Comitato per la celebrazione del centenario della nascita di Calvino’ promosso dal Comune e dalla Famija Sanremasca che, da settembre scorso e nel corso del 2022 si è avvalso della collaborazione dell’Università di Genova, dell’Accademia di Belle Arti, del Liceo ‘Cassini’ del ‘Vieusseux’ di Imperia dell’‘Aprosio’ di Ventimiglia.

Tra le iniziative che intende attuare il Comitato c’è la realizzazione di una mostra e l’organizzazione di un convegno il 17, 18 e 19 novembre prossimi ma, come detto, anche la creazione di un ‘percorso calviniano’, ovvero un itinerario costituito da una quarantina di tappe in Sanremo e dintorni, delle quali 37 si collocano sul territorio comunale matuziano, segnate da pannelli illustrativi che ripercorrono i luoghi significativi legati alla biografia e alla produzione letteraria di Italo Calvino. Un itinerario che si divide in due parti, delle quali una (dalla tappa 0 alla 31) è riferita a zona definita ‘Città’ e l’altra (tappa dalla 32 alla 37) è riferita a zona definita ‘Campagna’.

La spesa massima per l’itinerario sarà di 40.000 euro e verrà finanziata con i soldi provenienti dall’avanzo relativo alla convenzione con la Rai.